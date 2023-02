Effondrement de la civilisation ? Musk met en garde le Sommet mondial des gouvernements contre un gouvernement mondial « excessif »

Elon Musk a déclaré mercredi à un public de représentants gouvernementaux lors du World Government Summit de Dubaï que la Terre devait éviter « un gouvernement mondial unique excessif » afin de ne pas créer un « risque civilisationnel ».

« Si vous regardez l’essor et la chute des civilisations à travers l’histoire, les civilisations ont connu un essor et une chute, mais cela n’a pas signifié la fin de l’humanité dans son ensemble, parce qu’ils ont donné toutes ces civilisations distinctes qui étaient séparées par de grandes distances« , a poursuivi Musk, en utilisant la chute de Rome alors que l’Islam était en pleine ascension comme exemple d’une situation qui a entraîné la préservation des connaissances et des avancées scientifiques.

« Je ne suggère pas la guerre ou quelque chose comme ça … nous devons être un peu prudents pour ne pas trop coopérer », a poursuivi Musk. « Cela semble étrange, mais nous voulons juste avoir une quantité de diversité civilisationnelle telle que si quelque chose va mal dans une partie de la civilisation, l’ensemble ne s’effondre pas. L’humanité continue à aller de l’avant. »

Musk a également recommandé aux leaders mondiaux et aux dirigeants d’entreprise de parler avec leur propre voix.

« Je pense que les gens devraient parler de leur propre voix. J’encouragerais les PDG, les législateurs, à parler de manière authentique…. Faites les tweets vous-même et communiquez votre message directement », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quand il prévoit de trouver un nouveau PDG pour Twitter, Musk a répondu que ce serait « probablement vers la fin de cette année ».

« Je pense que je dois stabiliser l’organisation et m’assurer qu’elle est en bonne santé financière », a-t-il déclaré. « Je suppose que probablement vers la fin de cette année serait un bon timing pour trouver quelqu’un d’autre pour diriger l’entreprise ».

Pendant les 35 minutes qu’il a passées à parler, Musk a également abordé les préoccupations relatives à l’intelligence artificielle et la possibilité de l’existence d’extraterrestres.

Regardez :