États-Unis : La vérité sur la catastrophe ferroviaire à East Palestine, dans l’Ohio, ignorée par les médias mainstream

La républicaine, Marjorie Taylor Greene, dénonce l’ignorance par les médias mainstream, de l’une des pires catastrophes environnementales survenue à East Palestine, une ville de l’Ohio. Selon elle, les médias sont plus intéressés par des sujets moins importants, comme le fameux ballon chinois dans le ciel et les objets volants non identifiés qui apparaissent ici et là, au lieu de se concentrer sur cette crise environnementale.

La catastrophe a commencé la semaine dernière lorsqu’un train de plus de 100 wagons a déraillé dans la ville de East Palestine à quelques kilomètres de la frontière de l’État de Pennsylvanie. Cinquante de ces wagons ont quitté les rails et 20 d’entre eux transportaient des matières dangereuses, dont 10 contenaient du chlorure de vinyle pressurisé, un gaz hautement inflammable et cancérigène.

Les journalistes trop curieux ne sont pas les bienvenus

Autre évènement très inquiétant… Evan Lambert, journaliste de NewsNation qui tentait de faire un reportage sur le déraillement du train, a été arrêté manu militari pendant une conférence de presse où il filmait en direct.

La gestion de la situation dangereuse : brûler les matières toxiques

Selon le site Zero Hedge, pour gérer la situation dangereuse, l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio a décidé de brûler le gaz toxique pour éviter une explosion incontrôlable. Cependant, cette opération a envoyé de grandes quantités de fumée contenant du chlorure de vinyle, du phosgène, du chlorure d’hydrogène et d’autres gaz dans l’air pendant plusieurs jours. Le phosgène en particulier est un gaz hautement toxique qui peut causer des vomissements et des problèmes respiratoires. La toxicité du gaz phosgène est si puissante qu’il a déjà été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale.

Ordres d’évacuation et de mise à l’abri

Les produits chimiques dangereux dans l’air ont obligé les autorités à émettre des ordres d’évacuation dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu du déraillement. Cependant, malgré le risque pour la sécurité publique, plus de 500 personnes à l’intérieur de la zone d’évacuation ont refusé de quitter leurs maisons. Après l’incendie « contrôlé », les autorités locales ont reçu de nombreux rapports préoccupants de la part de résidents en dehors du rayon d’un kilomètre d’évacuation indiquant que l’urgence causée par la catastrophe n’était pas terminée.

Des témoignages de personnes telles que Taylor Holzer décrit une situation très différente de celle des autorités assurant que la situation est sous contrôle.

« Sorti de nulle part, un renard a juste commencé à tousser très fort, puis il est mort », a rappelé Holzer au média local WKBN 27 News. « Il était très faible, mou. Ses yeux étaient très larmoyants. La fumée et les produits chimiques du train, c’est la seule chose qui peut en être la cause, car cela n’arrive jamais », a-t-il ajouté.

De nombreuses vidéos sur internet montrent que les poissons, les grenouilles, le bétail… sont décimés.

Les risques pour la santé à court et à long terme

La mauvaise qualité de l’air présente des risques pour la santé à court et à long terme, car les produits chimiques dégagés peuvent causer le cancer dans les organes tels que le foie. Les autorités ont utilisé des techniques de modélisation de dispersion pour évaluer et atténuer les risques des produits chimiques aériens, mais ces produits peuvent également être transportés par les eaux de pluie ou les rivières et affecter les écosystèmes.

Le hasard de l’adaptation cinématographique…

Le film White Noise, réalisé par Noah Baumbach qui est sorti en 2022, raconte l’histoire d’une famille recomposée dont la vie est bouleversée lorsqu’un « accident ferroviaire cataclysmique projette un nuage de déchets chimiques sur la ville. Cet épisode aérien toxique oblige à une évacuation massive dans un important embouteillage sur l’autoroute. La famille et de nombreuses autres personnes sont mises en quarantaine dans un camp d’été. Après neuf jours, la famille parvient à quitter le camp. Cependant, comme Jack a été brièvement exposé aux déchets chimiques, sa peur de la mort est exacerbée. »

Et devinez où a été tourné ce film ? Dans l’Ohio. D’ailleurs, la famille de Ben Ratner, qui habite à East Palestine, a été choisie en 2021 pour jouer les figurants dans le film « White Noise », dans la scène d’embouteillage où ils étaient assis dans l’une des nombreuses voitures. Cependant, la situation s’est soudainement détériorée la semaine dernière lorsque les autorités ont ordonné l’évacuation de leur domicile… pour de vrai cette fois-ci. Ben Ratner a déclaré à CNN « La première moitié du film est presque exactement ce qui se passe ici. »

La contamination de l’air, de l’eau et du sol