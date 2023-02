Éthiopie: Découverte d'un atelier de fabrication vieux de 1,2 million d'années !

Des archéologues ont découvert un atelier servant à fabriquer des outils. Utilisé par des humains il y a 1,2 million d’années, il serait le plus ancien lieu de ce type jamais découvert.

Une étude publiée en janvier dans la revue Nature Ecology and Evolution a révélé la présence d'un atelier daté d'il y a 1,2 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'actuelle Ethiopie. Cette découverte suggère que des humains ont peut-être fabriqué dans cet atelier des artefacts en pierre de manière méthodique plus d'un demi-million d'années plus tôt que le précédent record.

Auparavant, les ateliers similaires mis au jour dataient d’il y a 500 000 ans, et avaient été découverts en France et en Angleterre. Il s'agirait donc du plus ancien atelier d'hominidés connu à ce jour.

Des outils en obsidienne trouvés dans la vallée d'Awash

Les fouilles des scientifiques ont révélé 578 outils en obsidienne sur le site de Melka Kunture, dans la vallée d'Awash, qui servaient essentiellement à creuser, bêcher ou découper.

Particulièrement régulières dans leur forme et leur taille, les haches retrouvées auraient également pu être utilisées comme arme de défense.

Reste à savoir quels humains ont pu construire ces outils. Il pourrait s’agir de l’Homo erectus, ou de l’Homo heidelbergensis, des études plus poussées devraient avoir lieu pour le découvrir.

Source