France: Sea Shepherd dépose plainte après avoir repêché un dauphin scarifié avec un message insultant

Un message haineux, inscrit au couteau sur un dauphin. Samedi 18 février, l'organisation Sea Shepherd a diffusé sur ses réseaux sociaux la mutilation subie par un dauphin, retrouvé dans le golfe de Gascogne, au large des côtes françaises. L'ONG a, également, annoncé son intention de déposer une "plainte contre X pour mutilation d'espèce protégée".

Sur le corps du mammifère, il est ainsi possible de distinguer l'inscription "Sea Sheperd PD", où le second "H" du nom de l'association est manquant. Cette inscription semble avoir été inscrite au couteau, sur l'un des flancs du dauphin. Le cadavre de l'animal a été découvert par l'association dans la nuit de vendredi à samedi, durant "une patrouille" de Sea Shepherd, dans le golfe de Gascogne. "Encore un [dauphin] qui est victime de la pêche. Ce dauphin a été découpé pour être consommé", juge une militante qui apparaît dans une vidéo diffusée par l'association. "Je n'ai pas de mots", déclare-t-elle, désabusée.

"C'est un carnage (...) on n'abandonnera pas tant qu'il n'y aura pas des mesures concrètes pour sauver ces dauphins", explique la jeune femme. Depuis plusieurs semaines, l'association a - en effet - intensifié ses patrouilles près des côtes françaises. "Des pêcheurs ne déclarent pas les captures accidentelles de dauphins alors que c'est obligatoire et un délit de ne pas le faire", rappelle Sea Shepherd, qui a lancé l'opération Dolphin ByCatch 7.

"10.000 dauphins tués" chaque année



"Nous demandons l'ouverture d'une enquête pour identifier les pêcheurs qui ont commis cet acte barbare", poursuit l'ONG. Et d'ajouter : "Quelle honte pour l’ensemble de la profession sur laquelle ils jettent le discrédit". Depuis plusieurs années, les relations entre les militants et les pêcheurs sont délétères. Et pour cause, Sea Shepherd reproche à ces professionnels d'utiliser des méthodes de pêche mettant en danger la survie des dauphins.

"Le taux d’échouage enregistré par les scientifiques est 30 fois supérieur au taux normal. Avec une fourchette moyenne de 10.000 dauphins tués par an sur la façade atlantique", pointe l'association. Ce taux d'échouage est confirmé par une évaluation de l'observatoire Pelagis, spécialisé dans l'observation des mammifères et des oiseaux marins. En 2022, cet organisme a recensé au moins 818 échouages de dauphins. Depuis le 1er janvier 2023, ce sont plus de 120 animaux morts qui ont été retrouvés sur les plages atlantiques, souvent lacérés.

Dimanche 19 février, le Comité national des pêches et des élevages marins n'avait pas réagi à cette découverte. Interpellé par les militants, le ministre de la Mer Hervé Berville ne s'est, également, pas exprimé à ce sujet. Contacté par TF1info, le ministère n'avait pas encore répondu, ce dimanche matin.

