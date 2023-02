Joe Biden en visite surprise à Kiev: « Les Russes voulaient vous rayer de la carte, c'est en train d'échouer » (Live)

"SOUTENIR LA DÉMOCRATIE, LA DÉFENDRE"

"C'est très important que le président des États-Unis soit là aujourd'hui, (...) je pense qu'il était important qu'il n'y ait pas de doutes quant au soutien des États-Unis à l'Ukraine, face à l'attaque brutale de la Russie", a déclaré Joe Biden, en visite à Kiev. "Nous sommes là pour soutenir l'Ukraine, et pour soutenir la notion de la démocratie et la défendre, nous allons en discuter et voir ce que l'on pourra offrir à votre population", a-t-il poursuivi, assis face à Volodymyr Zelensky au palais présidentiel ukrainien, à Kiev. "Cela va au-delà de l'Ukraine, cela concerne la liberté de la démocratie", a-t-il insisté.

"Les obus lancés contre les écoles, les orphelinats, c'est barbare. Nous sommes là pour défendre l'indépendance et la souveraineté de votre nation et votre intégrité territoriale", a ajouté Joe Biden, promettant de "défendre votre cause efficacement pour que le monde soit avec vous". Il a dit vouloir "répéter toute mon admiration pour la population ukrainienne".