L'Asie, ce continent qui règne sur la pollution plastique des mers

Des millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Si la moitié de ces déchets plastiques sont recyclés, incinérés ou mis en décharge, une part importante de ce qui reste finit par se retrouver dans nos océans. En fait, de nombreux morceaux de déchets plastiques océaniques se sont rassemblés pour créer un vortex de déchets plastiques d’une taille équivalente à trois fois celle de la France dans l’océan Pacifique, entre la Californie et Hawaï. D’où vient tout ce plastique ? Dans ce graphique, Freny Fernandes et Louis Lugas Wicaksono, de Visual Capitalist, ont utilisé les données d’un article de recherche de Lourens J.J. Meijer et de son équipe pour mettre en évidence les dix premiers pays émettant des polluants plastiques dans les eaux qui les entourent.On estime que les Philippines – un archipel de plus de 7 000 îles, avec un littoral de 36 289 kilomètres et 4 820 rivières émettrices de plastique – émettent 35 % du plastique de l’océan. Outre les Philippines, plus de 75 % du plastique accumulé dans l’océan proviendrait de la mauvaise gestion des déchets dans les pays asiatiques, notamment l’Inde, la Malaisie, la Chine, l’Indonésie, la Birmanie, le Vietnam, le Bangladesh et la Thaïlande.

Le voyage du plastique dans les océans Tout d’abord, parlons de la façon dont ces déchets plastiques aboutissent dans les océans. La plupart des déchets plastiques que l’on retrouve dans les eaux bleues profondes proviennent des détritus dans les parcs, sur les plages ou le long des collecteurs d’eaux pluviales qui bordent nos rues. Ces morceaux de déchets plastiques sont transportés dans nos égouts, nos ruisseaux et nos rivières par le vent et le ruissellement des eaux de pluie. Les rivières se transforment alors en autoroutes du plastique, transportant le plastique vers les océans. Une autre grande partie du plastique océanique provient des filets de pêche endommagés ou des filets fantômes qui sont directement rejetés en haute mer. Les pays qui alimentent le problème du plastique Certains pourraient penser que les pays qui produisent ou consomment le plus de plastique sont ceux qui polluent le plus les océans. Mais ce n’est pas le cas. Selon l’étude, les pays dont la zone géographique est plus petite, les côtes plus longues, les précipitations élevées et les systèmes de gestion des déchets médiocres sont plus susceptibles de rejeter des plastiques dans la mer. Par exemple, la Chine produit dix fois plus de déchets plastiques que la Malaisie. Toutefois, on estime que 9 % du total des déchets plastiques de la Malaisie atteignent l’océan, contre 0,6 % pour la Chine.