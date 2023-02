L'Italie a connu un blackout de l'internet suite à une attaque mondiale par ransomware

L’opérateur de télécommunications en Italie, Tim, a connu une matinée difficile en raison d’anomalies et de dysfonctionnements croissants. Les signalements ont montré que le problème était principalement lié à la connexion internet fixe. Les problèmes les plus importants semblent provenir de grandes villes telles que Turin, Milan, Bologne, Florence, Pérouse, Rome, Naples, Bari, Catane et Palerme.

Selon un porte-parole de Tim, un « problème d’interconnexion internationale » a été détecté et des analyses sont en cours pour le résoudre.

