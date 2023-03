La France donne un million aux sportifs ukrainiens, tandis que les athlètes Français ouvrent une cagnotte Leetchi

Le gouvernement français s’est engagé à soutenir les sportifs ukrainiens pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en débloquant une aide spécifique d’un million d’euros. Cette aide prendra la forme de stages de préparation et d’un centre de préparation aux Jeux, en collaboration avec les équipes ukrainiennes. Cette initiative vise à faciliter la préparation des athlètes ukrainiens pour les compétitions et renforcer leur participation aux Jeux. La France démontre ainsi son engagement en faveur du sport et de la coopération internationale dans ce domaine.

Et pendant ce temps là :

Méba-Mickaël Zézé est un athlète français spécialiste du sprint et du relais. Il a réalisé des performances exceptionnelles, devenant le 3ème Français le plus rapide de l’histoire sur 100m avec un chrono de 9″99 secondes et le 2ème Français le plus rapide de l’histoire sur 200m avec un chrono de 19″97 secondes. Malheureusement, contrairement aux athlètes ukrainiens, il ne bénéficie pas d’un soutien financier suffisant pour couvrir les frais d’entraînement, les soins médicaux, les déplacements aux différents stages et compétitions, les achats d’équipements et de matériel professionnel, etc. Pour pouvoir continuer à progresser et à représenter la France, Méba-Mickaël Zézé doit donc lancer une cagnotte Leetchi pour récolter les 25 000€ dont il a besoin chaque année.

Dans un autre registre, il y a David Séjor, un athlète handisport du 100 mètres qui a récemment commencé à participer à des compétitions. Ancien danseur professionnel, il a été amputé d’une jambe en 2020 et cherche à obtenir un vrai fauteuil de compétition pour pouvoir espérer remporter des médailles. Sa fille a donc créé une cagnotte Leetchi pour récolter les 13 000€ nécessaires pour acheter le fauteuil de compétition. Avec ce fauteuil, David Séjor espère améliorer ses performances et faire honneur à la France lors des compétitions internationales.

Le Média en 4-4-2