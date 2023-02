La « Grande Réinitialisation Alimentaire »: Qui est derrière le plan de réorganisation de l’approvisionnement alimentaire mondial?

Selon le journaliste James Corbett, l’approvisionnement alimentaire mondial est en train d’être réorganisé sous le couvert d’une fausse crise alimentaire.

« Des boulettes de poudre de grillons et des burgers d’insectes aux OGM et au glyphosate, en passant par les bioréacteurs et les microbes de conception, la nutrigénomique et les matériaux imprimés en 3D, l’avenir de la « nourriture » s’annonce radicalement différent de tout ce que vous avez mangé auparavant », a déclaré l’auteur de « The Corbett Report ».

La nourriture, a noté M. Corbett une semaine plus tôt sur son Substack, a été utilisée tout au long de l’histoire de l’humanité comme un « puissant outil de contrôle ».

Mais il n’est pas trop tard pour « commencer à formuler nos propres plans pour contrer ce programme » de contrôle, a déclaré M. Corbett.

Quelle est la première étape ? Regardez bien qui est derrière l’agenda.

Selon M. Corbett :

« Afin de faire véritablement quelque chose pour dérailler le train en marche qu’est la Grande Réinitialisation Alimentaire [Great Food Reset], nous devons d’abord la comprendre. Et pour la comprendre, nous devons savoir quelque chose sur les personnes qui se cachent derrière cet agenda. »

M. Corbett a fourni un récapitulatif riche en informations des groupes et des individus qui, selon lui, sont les moteurs – historiquement et aujourd’hui – de la Grande Réinitialisation Alimentaire.

La Fondation Rockefeller

Selon M. Corbett, les Rockefeller et leur fondation éponyme – qui « sont à bien des égards les géniteurs et les architectes de la Grande Réinitialisation Alimentaire » – poussent à une centralisation accrue du contrôle de l’approvisionnement alimentaire, y compris « un nouveau système intégré de sécurité nutritionnelle ».

« Depuis le début de la soi-disant révolution verte jusqu’à la soi-disant révolution génétique, les Rockefeller ont été là », a déclaré M. Corbett, « aidant à faire avancer les choses avec leurs dons philanthropiques ».

M. Corbett a cité les travaux récents des Rockefeller en Afrique, qui opèrent sous le nom d’Alliance for a Green Revolution in Africa [Alliance pour une révolution verte en Afrique]. L’objectif déclaré de l’alliance – « élever la voix unique de l’Afrique » – « semble agréable et flou, jusqu’à ce que vous appreniez que 200 organisations se sont unies pour dénoncer l’alliance et ses activités », a déclaré M. Corbett.

M. Corbett a déclaré que les 200 détracteurs de l’alliance « affirment que le groupe a non seulementéchoué sans équivoque dans sa mission, mais qu’il a en fait nui aux efforts plus larges visant à soutenir les agriculteurs africains ».

Bill Gates

M. Corbett a souligné que En 2009, Bill Gates, père,a admis qu’il avait pris exemple sur la Fondation Rockefeller lorsqu’il a aidé son fils à créer la Fondation Bill et Melinda Gates. Il n’est donc pas surprenant que Bill Gates soit fortement investi dans la Grande Réinitialisation Alimentaire.

M. Gates est « littéralement investi » dans la réinitialisation de l’alimentation par son financement de l’industrie de la fausse viande, a déclaré M. Corbett.

« M. Gates a été, de manière tristement célèbre, l’un des premiers bailleurs de fonds de l’« Impossible Burger » et de son substitut alimentaire issu de la biologie synthétique et cultivé en laboratoire », a déclaré M. Corbett. « Il a aussi fourni du capital à son rival Impossible, Beyond Meat. . . jusqu’à ce que les actions de Beyond commencent à s’effriter. »

« Miraculeusement, le Bill & Melinda Gates Foundation Trust a pu se défaire de ses actions Beyond Meat juste avant que celles-ci ne s’effondrent en 2019 », a déclaré Corbett, ajoutant : « Les Gates doivent être des investisseurs super avisés ! »

M. Corbett a également fait remarquer que M. Gates a investi des millions dans le « piratage de votre microbiome » afin de remodeler les bactéries intestinales des humains.

M. Gates est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles américaines en 2021.

« Je me demande pourquoi quelqu’un qui est si obsédé par le remaniement complet de l’approvisionnement alimentaire et qui veut nous rendre dépendants des substituts alimentaires synthétiques cultivés en laboratoire qu’il finance achèterait des terres agricoles », M. Corbett a dit.

Le Forum économique mondial

Le Forum économique mondial (WEF) est à l’origine de nombreux aspects de ce que l’on appelle la quatrième révolution industrielle, y compris des initiatives alimentaires de type « Great Reset », a déclaré M. Corbett.

Entre autres objectifs, le WEF souhaite que les gens mangent plus d’insectes.

« [Klaus] le désir de Schwab d’éloigner les humains des sources traditionnelles de protéines et de nutriments fait partie intégrante du plan Great Reset », a déclaré M. Corbett.

M. Corbett a indiqué aux lecteurs qu’une recherche rapide du mot « insectes » sur le site web du WEF révèle que l’organisation a régulièrement émis des idées telles que « 5 raisons pour lesquelles manger des insectes pourrait réduire le changement climatique » et « Lesinsectes pourraient bientôt apparaître sur les menus des restaurants en Europe ».

« Les gros bonnets sont en train de décompresser après leur dure semaine à Davos », a déclaré M. Corbett. « Vous pouvez être sûrs qu’ils ne grignotent pas de croquettes de grillons ou de teignes flambées… … même s’ils s’attendent à ce que vous le fassiez. »

Le Forum EAT (Davos de l’alimentation)

Se décrivant comme le « Davos de l’alimentation », une organisation appelée le forum EAT, cofondée par le Wellcome Trust, se présente comme une « plateforme mondiale à base scientifique pour la transformation du système alimentaire ».

M. Corbett a souligné que, selon une analyse du Dr Joseph Mercola datant du 17 février 2022, la plus grande initiative du forum EAT – FReSH – vise à transformer le système alimentaire dans son ensemble et compte parmi ses partenaires de projet Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever et Google.

En outre, le forum EAT, a-t-il précisé, travaille également avec « près de 40 gouvernements municipaux en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie, et aide le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), financé par M. Gates, à élaborer des directives diététiques actualisées ».

USAID

M. Corbett a discuté d’un document de travail – «Solutions systémiques pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans l’agriculture, la nutrition et les systèmes alimentaires » – publié en 2022, par le Conseil pour le développement international de l’alimentation et de l’agriculture de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) en conjonction avec «Feed the Future » [Nourrir l’avenir],l’initiative du gouvernement américain sur la faim et la sécurité alimentaire dans le monde.

L’ensemble du document est formulé dans le double langage bureaucratique insipide de l’« équité », de l’« inclusion » et de la « durabilité », M. Corbett a dit. « Mais, si vous savez lire entre les lignes, il n’est pas difficile de comprendre ce que le rapport dit vraiment. »

L’« influence » de l’USAID sur les pays en développement – spécifiquement mentionnée pas moins de 125 fois – donne un aperçu de la mentalité kissingerienne de l’alimentation comme arme qui est la base même de l’USAID et de sa mission », a déclaré M. Corbett.

Il a ajouté :

« Toute cette entreprise pue l’accaparement de terres néocoloniales déguisé en « philanthropie » – le genre de prise de territoire contre lequel les gens en Afrique et ailleurs mettent en garde depuis des décennies. »

Suzanne Burdick, Ph.D.