La Russie et la Chine tracent des « lignes rouges » à leurs frontières ; les États-Unis les tracent de l’autre côté de la planète

Réagissant à l’annonce par la Chine de sa volonté de présenter une proposition de règlement politique pour mettre fin à la guerre en Ukraine, l’ambassadrice américaine aux Nations unies a déclaré que si la Chine commence à armer la Russie dans ce conflit, cela constituera une « ligne rouge » pour les États-Unis.

« Nous saluons l’annonce faite par les Chinois qu’ils veulent la paix, car c’est ce que nous voulons toujours poursuivre dans des situations comme celle-ci. Mais nous devons aussi être clairs sur le fait que s’il y a des pensées et des efforts de la part des Chinois et d’autres pour fournir un soutien létal aux Russes dans leur attaque brutale contre l’Ukraine, c’est inacceptable », a déclaré l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield à CNN dimanche.

« Ce serait une ligne rouge », a-t-elle ajouté.

L’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies a déclaré que la Chine franchirait une « ligne rouge »

si le pays décidait de fournir une aide militaire létale à la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Les commentaires de l’ambassadrice portaient sur une affirmation non fondée du secrétaire d’État Antony Blinken, dimanche, selon laquelle la Chine « envisage de fournir un soutien létal à la Russie dans la guerre contre l’Ukraine », d’après les renseignements américains.

Depuis le début de la guerre, les États-Unis affirment sans preuve que la Chine arme la Russie contre l’Ukraine. En mars de l’année dernière, le New York Times a rapporté que « la Russie a demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires et un soutien pour la guerre en Ukraine après que le président Vladimir V. Poutine a commencé une invasion à grande échelle le mois dernier, selon des responsables américains ». Puis, en avril de l’année dernière, NBC a rapporté que cette affirmation « manquait de preuves tangibles » et qu’elle n’était essentiellement qu’un mensonge que le gouvernement américain a raconté aux médias « dans le cadre d’une guerre de l’information contre la Russie ».

Les médias de masse ont participé avec enthousiasme à la promotion de cette dernière réémergence de récits sur la Chine fournissant des armes à la Russie, le Wall Street Journal publiant l’autre jour un article intitulé « Les drones chinois soutiennent toujours la guerre de la Russie en Ukraine, les données commerciales le montrent ». Mais comme l’a fait remarquer le commentateur Matthew Petti, cet article reconnaît que ces drones photographiques fabriqués en Chine ne viennent même pas de Chine, mais sont achetés par des intermédiaires russes dans des pays comme les Émirats arabes unis. En fait, il s’agit simplement d’une histoire sur la façon dont la Chine fabrique beaucoup de produits, déguisée en scandale.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a réfuté les affirmations de Blinken lors d’une conférence de presse organisée peu de temps après leur présentation, en déclarant que les États-Unis n’étaient pas en mesure d’accuser qui que ce soit de déverser des armes dans la guerre.

« Ce sont les États-Unis, et non la Chine, qui ont déversé des armes sur le champ de bataille », a-t-il déclaré. « Les États-Unis ne sont pas en position de dire à la Chine ce qu’elle doit faire. Nous ne tolérerons jamais que les États-Unis nous montrent du doigt, ni même qu’ils exercent une coercition ou une pression sur nos relations avec la Russie ».

L’ambassadeur des États-Unis aux Nations unies a averti la Chine que l’armement

de la Russie franchirait une “ligne rouge”.

La Chine rejette l’affirmation des États-Unis selon laquelle elle envisage d’armer la Russie

En effet, Washington met en garde Pékin avec une « ligne rouge » contre le fait de faire quelque chose que Washington fait constamment, et qu’il fait actuellement dans une mesure sans précédent en Ukraine. Les États-Unis envoient des armes à des forces par procuration dans le monde entier, notamment à l’Arabie saoudite pour faciliter ses atrocités de masse au Yémen, à Al-Qaïda et à ses forces alignées pour faciliter la sale guerre occidentale contre la Syrie, et à Israël pour faciliter son régime d’apartheid et ses attaques incessantes contre ses voisins. L’Ukraine est la plus grande opération de guerre par procuration de Washington à ce jour, il est donc un peu fort de sa part de tracer des « lignes rouges » de l’autre côté de la planète concernant une activité pour laquelle les États-Unis ont dépensé 113 milliards de dollars l’année dernière.

Et c’est là la principale différence entre les États-Unis et des nations comme la Russie et la Chine. Lorsque la Russie et la Chine tracent des lignes rouges, c’est à leurs propres frontières et pour leurs propres intérêts de sécurité nationale. Lorsque les États-Unis tracent des lignes rouges, c’est loin de leurs propres frontières et sans rapport avec la sécurité de la nation.

Au cours de la période précédant l’invasion de l’Ukraine, Poutine a prévenu à maintes reprises que l’Occident prenait trop à la légère les « lignes rouges » de Moscou sur la neutralité ukrainienne, et Washington a effrontément rejeté ces avertissements tout en continuant à évoquer la possibilité d’une future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

« Je n’accepte les lignes rouges de personne », a déclaré le président Biden à la presse en décembre 2021 lorsqu’il a été interrogé sur ces avertissements.

Quelques semaines plus tard, Poutine a mis sa menace à exécution, lançant une guerre horrible qui aurait facilement pu être évitée avec un peu de diplomatie et de sensibilité.

« C’est cette ligne rouge dont j’ai parlé à plusieurs reprises », a déclaré Poutine. « Ils l’ont franchie ».

« Nous avons clairement indiqué à plusieurs reprises notre ferme opposition à la visite

de la présidente de la Chambre des représentants Pelosi… à Taïwan. Si les États-Unis

insistent pour […] défier la ligne rouge de la Chine, des contre-mesures résolues seront prises.

Les États-Unis doivent assumer l’entière responsabilité de toute conséquence grave qui en découlerait ».

De même, Pékin a utilisé l’expression « ligne rouge » à propos de Taïwan et de l’escalade rapide des provocations de l’empire américain sur ce front. La Chine l’a utilisée à plusieurs reprises l’année dernière pour mettre en garde contre la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, sur l’île, que Pékin considère comme une violation flagrante de la politique d’une seule Chine. Comme le note fréquemment Dave DeCamp d’Antiwar, cela a marqué le début d’un nouveau niveau d’hostilités de la part de Pékin, qui voit désormais de fréquents franchissements militaires de la ligne médiane entre Taïwan et la Chine continentale, ce qui n’était pas courant auparavant.

Que vous soyez d’accord ou non avec Moscou et Pékin sur leurs « lignes rouges », vous devez admettre qu’il y a une très grande différence entre la façon dont ils les tracent et la façon dont les États-Unis utilisent ce concept. La Russie et la Chine lancent ces avertissements à propos des zones immédiatement adjacentes à leur propre territoire, tandis que les États-Unis les lancent à qui ils veulent à propos de ce qu’ils sont autorisés à faire avec leurs voisins, même si les États-Unis eux-mêmes se livrent à ces mêmes activités en permanence.

Washington considère littéralement la planète entière comme son territoire. Il croit que c’est son droit divin d’émettre des décrets sur ce qui peut et ne peut pas être fait n’importe où dans le monde, et que toute transgression de ces décrets est un acte d’agression contre lui.

Nous en avons la preuve dans la façon dont les responsables américains parlent du monde. En janvier de l’année dernière, le président Biden a déclaré que « tout ce qui se trouve au sud de la frontière mexicaine est le jardin des États-Unis ». Le même mois, la secrétaire de Presse de l’époque, Jen Psaki, a fait remarquer, à propos des tensions croissantes autour de l’Ukraine, qu’il était dans l’intérêt des États-Unis de soutenir « nos pays du flanc oriental », ce qui pourrait surprendre ceux qui ont appris à l’école que le flanc oriental des États-Unis n’était pas l’Europe de l’Est mais la côte orientale des États-Unis. Vous verrez les médias impériaux faire référence à des choses telles que la vague perspective de voir la Chine construire un jour une base militaire dans la nation africaine de Guinée équatoriale comme un empiètement menaçant sur « l’arrière-cour » des États-Unis.

L’attachée de presse pro-nazie de Joe Biden, Jen Psaki (@PressSec), donne accidentellement

le change en se référant à l’Ukraine et à d’autres pays comme à « nos pays du flanc est ».

La mentalité impérialiste en un mot. Ils pensent qu’ils ont le droit divin de diriger le monde.

C’est fou comme le gouvernement américain a la témérité de déchirer publiquement ses vêtements en signe d’indignation face à des nations étrangères qui font des demandes sur ce qui se passe à leurs propres frontières, alors qu’il fait continuellement des demandes sur ce qui se passe partout dans le monde. Il se plaint que ses ennemis revendiquent de petites « sphères d’influence » sur d’anciens États soviétiques ou sur la mer de Chine méridionale, alors qu’il revendique lui-même une sphère d’influence qui correspond à la planète Terre.

Chaque fois que vous soulignerez que les États-Unis sont les pires contrevenants dans tous les domaines pour lesquels ils critiquent d’autres gouvernements, vous vous verrez accuser de « whataboutisme », mais cela signifie en fait que vous avez mis en évidence des preuves que les États-Unis ne respectent pas leurs propres règles et n’accordent pas réellement d’importance aux questions qu’ils tentent de moraliser. Les États-Unis n’essaient pas d’empêcher les nations étrangères d’intimider et de dominer leurs voisins, ils essaient de se donner plus d’espace pour intimider et dominer le monde.

source : Caitlin Johnstone

traduction Réseau International