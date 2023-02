La Russie remportera la «victoire» et ira jusqu'aux «frontières de la Pologne», selon Dmitri Medvedev

L'ancien président prêt à tout pour remporter la victoire

Le numéro deux du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev a juré vendredi la «victoire» de son pays, il assure pour le premier anniversaire du conflit que les Russes sont prêts à aller jusqu'aux «frontières de la Pologne».

«Nous atteindrons la victoire. Nous voulons tous que cela se produise le plus vite possible. Et ce jour viendra», a-t-il déclaré sur Telegram.

Dans ce même message posté sur son fil Telegram, l'ancien président souhaite pour son pays de «repousser les frontières des menaces contre la Russie le plus loin possilbe, même s'il s'agit des frontières de la Pologne». L'objectif principal de l' "opération spéciale" en Ukraine était de s'emparer de l'intégralité du pays. Après des revers de la Russie, le théâtre de guerre se concentre essentiellement sur les territoires du Donbass, le sud et l'est de l'Ukraine.

*Source 7sur7