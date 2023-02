La théorie du climat existe-t-elle ?

L’esprit critique est à la base de la culture scientifique. Nous allons d’erreurs corrigées en erreurs corrigées, disait Bachelard. Popper, quant à lui, expliquait que la différence entre science et la religion, c’est la démarcation : le fait de pouvoir falsifier un modèle scientifique, là où la religion procède d’une foi initiale ou d’une révélation. Ici, je conteste le caractère doctrinaire des hypothèses et prévisions incertaines du GIEC. La démarche scientifique commençant dans la liberté de controverse, ouvrons le débat.

Le corolaire immédiat de la science, c'est qu'elle ne peut nous enseigner une vérité dogmatique à laquelle se soumettre. Aussi, ceux qui prêchent cette dénaturation de l’esprit scientifique s’appellent des scientistes.

Scientisme et idéologie scientifique

Ils font de la science une idéologie, pratiquent des extrapolations hasardeuses au nom de leur idéologie enrobée de savoirs scientifiques dénaturés et veulent faire taire leurs opposants, dominer les autres, exercer un pouvoir autoritaire, voire autocratique. Puisque la véritable démarche scientifique est faite de débats argumentés, étudions. Quand des institutions dissuadent de toute controverse scientifique, au prétexte que la vérité serait connue et définitive, c'est à ce moment qu'il convient d'exercer son esprit critique.

La complexité des facteurs d’une théorie du climat

Comme le climat est un sujet très complexe, deux aspects sont à considérer : la possibilité même de sa modélisation et la fiabilité des projections entre prévisions et prédictions.

Question 1 : les facteurs sont-ils connus ?

Il y a théorie scientifique sous réserve de disposer des notions, de leurs définitions, de leur unité de calcul et de l’instrument de mesure qui permet de donner une valeur à chacune de ces notions dans leur unité de calcul.

Exemple : la masse, grandeur positive et constante d’un corps qui rend compte de la quantité de matière dans une unité : gramme, kilogramme, tonne, mesurable de manière répétée, fiable et exacte par un instrument de pesée.

Pour construire une théorie, il faut disposer de plusieurs notions qui vont s’ordonner dans une équation. C’est le travail de modélisation qui rend compte d’une catégorie de phénomènes.

Exemple : V = gt. Cette équation calcule la vitesse en chute libre. V correspond à la vitesse de chute en mètres par seconde, deux unités parfaitement mesurables, g à l'accélération gravitationnelle en mètres par seconde au carré et t au temps de chute en seconde. À tout instant de la chute, la vitesse est connaissable avec exactitude. L’équation permet de prédire avec certitude ce qu’il en est de cette vitesse, dans le champ gravitationnel. La valeur de g, qui définit avec précision au fil du temps par accumulation des mesures expérimentales, est de : 9,806 65 m / s -2 . Cette valeur conventionnelle a été arrêtée lors de la troisième convention internationale des poids et mesures de 1901.

En matière climatique, la complexité tient à la multiplicité des facteurs qui interviennent dans la composition et l’évolution du climat. Citons, par exemple, les océans et les courants marins, les reliefs terrestres, les mouvements atmosphériques, les vents, anticyclones et dépressions, la position en termes de latitude dans les hémisphères et l’activité solaire. Chaque facteur renvoie à des domaines scientifiques complexes : astronomie, physique, géologie, chimie, etc. Et dans ces sciences, l’exhaustivité des facteurs n’est pas acquise.

Question 2 : ses facteurs sont-ils modélisables ?

Examinons successivement les courants marins et l’activité solaire.

Les courants marins

Le Gulf Stream est un courant d’eaux chaudes remontant des Caraïbes (Golfe du Mexique) le long des côtes européennes. Il contribue à un climat très tempéré pour les côtes exposées. À l’inverse, le courant du Labrador descend le long des côtes nord-américaines et impacte le climat froid. Ces courants marins exercent une influence sur les masses d’airs, dépressions montant vers l’ouest européen entraînant des pluies et anticyclones froids descendant sur l’Amérique du Nord. Cette description n’éclaire pas sur le modèle.

Savons-nous comment fonctionnent ces courants ? Pouvons-nous les modéliser ? Avons-nous l’explication de leurs variations dans le temps, en intensité et en position ? Quelques facteurs sont connus pour expliquer cette circulation thermohaline : la densité de l’eau liée à sa salinité et à sa température. Le mouvement se crée par aspiration des eaux atlantiques vers le nord. Toutefois, cette connaissance ne vaut, ni loi, ni théorie. En effet, outre la circulation thermohaline, interviennent d’autres facteurs dont la rotation terrestre, la circulation atmosphérique, la configuration des côtes.

L’hypothèse d’un Gulf Stream réchauffant les côtes européennes ouest a été faite en 1855 par Matthew Fontaine Maury, lieutenant de marine des États-Unis et auteur de The Physical Geography Of The Sea and its Meteorology. Sa thèse remporte un vif succès en montrant comment le Gulf Stream joue un rôle éminent, selon lui, dans la régulation des températures hivernales. Or, cette hypothèse, devenue abusivement une théorie, a été diffusée comme une vérité dans les manuels de géographie et les Encyclopédies. Pourtant, elle n’a jamais été démontrée. Le rôle climatique du courant marin est en fait mal apprécié. D’autres facteurs jouent un rôle plus important. L'énergie thermique accumulée au-dessus des mers chaudes pèserait plus, les courants océaniques (déviation des vents liée à la rotation de la Terre ou force de Coriolis) modifieraient plus le climat des côtes européennes, du fait de ces vents d’ouest dominants ; dont les mouvements sont eux-mêmes imprédictibles.

Les travaux de Richard Seager développent cette hypothèse. Ce climatologue de Columbia réhabilite la géographie et les facteurs d’altitudes : montagnes, plaines et les courants atmosphériques venant du Nord pour l’Amérique du Nord et du Sud-Ouest pour l’Europe occidentale. Dans ces modèles, la disparition du Gulf Stream aurait, selon lui, un impact de l’ordre de 4 à 6° en termes de refroidissement. Vous lisez bien : refroidissement. L’histoire du climat (paléoclimatologie) montre une corrélation entre les températures de l’hémisphère nord et les courants marins. Par le passé, des baisses significatives de 5 à 10° sont confirmées. Les spécialistes notent un tel refroidissement il y a moins de 10 000 ans. Et l’étude des sédiments marins, sans certitude, laisse supposer que des apports d’eau douce en Atlantique nord auraient ralenti le courant chaud. Et là encore, hypothèse, et non théorie, Martin Visbeck de l’Institut Leibniz des sciences de la mer à Kiel en Allemagne fait des calculs où ces courants perdraient 30% de leur force d'ici à la fin du siècle avec un effet de refroidissement.

Certains font un lien entre la fonte des glaces arctiques et leurs effets sur ce courant marin. Or, son affaiblissement aurait pour effet un refroidissement du climat en Europe occidentale ; celle-ci pouvant refroidir l’atmosphère et contribuer au retour des glaces arctiques restaurant alors le courant marin. Mais tout cela fait l’objet de modélisation parcellaire sans maîtrise globale du système. À ce stade, sauf à être dans la supercherie, personne ne sait prédire les variations d’une année sur l’autre des bras du Gulf Stream sur les côtes européennes et encore moins sur longue période, faute justement d’une connaissance de toutes les notions qui le décriraient, de leurs métriques et de leur composition dans une équation fiable dans ses prédictions à des horizons de temps observables. Et ses effets sont diversement appréciés. On est loin de la certitude.

L’activité solaire

Deuxième exemple : l’activité solaire. L’exposition journalière (nocturne-diurne) et annuelle (révolution terrestre-trajet autour du Soleil) conditionne les variations des températures journalières très significatives en amplitude et les phénomènes de saisons, selon les positions dans les hémisphères. Cette activité solaire est partiellement décrite, partiellement connue, très partiellement calculée. Il existe des formules dont celle de Wolf : R = k(t+10g) à partir de l’observation du nombre de taches solaires observées (non prédites) et du nombre de groupes de taches et d’un coefficient k en fonction des instruments d’observation et des observations, soit un degré d’aléas au passage.

Trois sources pour étayer, une de vulgarisation, deux institutionnelles :

L'activité du Soleil dépasse considérablement les prédictions des scientifiques - (Ça m'intéresse)



Météo de l’espace : quand l’activité solaire chamboule la Terre (INSU CNRS)

Quel est l’impact de l’activité solaire sur le climat ? (Institut Pierre-Simon Laplace)

Savons-nous comment fonctionne le soleil et avons-nous une théorie complète des cycles solaires ? Non. Le CNRS indique, par exemple, que nous ne savons pas prédire les éruptions solaires. Dans l’article en référence, Aurélie Marchaudon, directrice de recherche au CNRS (astrophysique et planétologie) explique :

« Le problème est que l’impact d’une EMC sur la Terre dépend énormément des paramètres de son champ magnétique et que nous ne savons pas mesurer la structure du champ magnétique dans une EMC à distance. »

L’activité solaire décrite par l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace – Sciences du climat) donne lieu à un commentaire déjà édifiant pour justifier notre prudence :

« Or le Soleil a longtemps été un symbole d’immuabilité. À tel point que la puissance rayonnée dans tout le spectre (appelée irradiance totale) porte aujourd’hui encore le nom de constante solaire. Il aura fallu attendre le début de l’ère spatiale pour réaliser que cette constante varie. Toutefois, sa variation relative sur un cycle solaire de 11 ans ne dépasse guère 0.4 ‰, ce qui est bien trop faible pour rendre compte des variations de température observées sur Terre. Le débat fait aujourd’hui rage pour trouver des mécanismes physiques susceptibles d’amplifier de telles variations. »

Soyons clairs, même si les mesures progressent, la connaissance de l’irradiance totale est partielle parce que les types de rayonnements et leur absorption sont mal connus. Ces travaux posent des hypothèses sur la variabilité du cycle solaire. Or, ceux-ci sont basés sur des mesures par satellites (SORCE et TIMED) depuis seulement une dizaine d’années. Le recul est dérisoire à l’échelle de l’histoire des planètes. Ces chercheurs manipulent des pistes de recherche : rayonnement électromagnétique, champ magnétique, étude physico-chimique de la haute atmosphère, effet électrique de la magnétosphère terrestre, effet des vents solaires et d’autres pistes encore plus lointaines et discutées dont le rayonnement cosmique. L’INPS conclut à ce jour en disant :

« Tous ces mécanismes sont couplés, et il est fort difficile d’isoler leur contribution. »

C’est exactement ce que j’explique au début de cet article : modèle, facteurs, pondération, règles de combinaison arithmétique sont aujourd’hui totalement instables, parce que les sciences qui étudient des domaines essentiels sont chacune incapable de livrer un modèle stable et expérimentalement éprouvé. Les scientifiques les plus honnêtes en concluent la chose suivante, comme dans cette thèse de doctorat :

« Les observations continues ne couvrant que les trois derniers cycles solaires environ, 8 elles sont insuffisantes pour être utilisées dans les simulations climatiques à long terme. » (Cassandra Bolduc - Modélisation de l’irradiance solaire totale et spectrale et applications à la chimie stratosphérique terrestre – Thèse de doctorat de physique, Université de Montréal, 2014). La modélisation est donc sur ce point inaccessible. On est loin de la certitude.

Ces grands facteurs élémentaires indispensables à une théorie du climat ne font pas l’objet d’une modélisation éprouvée. Et les travaux scientifiques dans chacune de ces disciplines sont humbles, prudents, exposant des possibilités, testant des hypothèses, sans excès de prétention ou d’arrogance. Tout est très parcellaire et imparfait, dès ce premier niveau. Comment à un niveau secondaire qui agrège des savoirs instables, pourrions-nous miraculeusement être dans les certitudes ?

Question 3 : comment faire l’impasse sur le lointain passé ?

Prenons deux exemples : les glaciations et le carbone. Commençons par les glaciations.