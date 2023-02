Le CDC publie enfin les analyses des effets indésirables pour les vaccins Covid

Traditionnellement, pour qu’un PRR soit considéré comme un signal de sécurité, il doit être égal ou supérieur à 2, avoir une valeur de Chi-carré égale ou supérieure à 4 (ce qui signifie qu’il est statistiquement significatif) et au moins trois événements doivent être signalés pour un EI donné. (Cela signifie également que si des tonnes d’effets indésirables différents sont signalés pour les vaccins COVID et qu’ils n’ont jamais été signalés pour aucun autre vaccin, ils ne seront pas considérés comme un signal de sécurité. J’en ai trouvé plus de 6000 dans mon analyse des signaux de sécurité de 2021 .

L’idée de base de l’analyse de disproportionnalité est de prendre un nouveau médicament et de le comparer à un ou plusieurs médicaments existants généralement considérés comme sûrs. Nous recherchons la disproportionnalité dans le nombre d’événements indésirables (EI) signalés pour un EI spécifique par rapport au nombre total d’EI signalés (puisque nous ne savons généralement pas combien de personnes prennent un médicament donné). Nous comparons ensuite avec les médicaments existants considérés comme sûrs pour voir s’il y a une proportion plus élevée d’événements indésirables particuliers signalés pour le nouveau médicament par rapport aux médicaments existants. (Dans ce cas, ils examinent les vaccins, mais ils utilisent toujours le PRR même s’ils ont généralement une bien meilleure idée du nombre de vaccins administrés).

Leur réponse a été la suivante : nous ne l’avons jamais fait. Puis, un peu plus tard, ils ont dit qu’ils l’avaient fait dès le début. Mais en août 2022, ils ont finalement mis les choses au point et ont déclaré qu’ils l’avaient effectivement fait, mais seulement du 25 mars 2022 à la fin juillet. Vous pouvez vous mettre à jour sur ce sujet ici .

Vous pouvez également vous demander comment ils ont pu insister pendant tout ce temps sur le fait que les vaccins COVID-19 sont soumis au contrôle de sécurité le plus rigoureux que le monde ait jamais connu. J’y reviendrai plus tard.

Comme moi, vous vous demandez peut-être pourquoi le CDC a attendu plus de 15 mois avant de procéder à sa première analyse des signaux de sécurité du VAERS , bien qu’il ait déclaré dans un document publié sur son site Web qu’elle commencerait au début de 2021 – d’autant plus que le VAERS est présenté comme notre système d’alerte précoce sur la sécurité des vaccins.

Enfin ! Zachary Stieber, d’Epoch Times, a réussi à obtenir du CDC qu’ils publient les résultats de leur surveillance des signaux de sécurité VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System- Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins] pour les vaccins COVID-19, et ils dressent un tableau très alarmant (voir son rapport et les fichiers de données ici ).

• Les signaux de sécurité ne peuvent être rejetés comme étant dus à des rapports « stimulés », exagérés, frauduleux ou autrement gonflés artificiellement, pas plus qu’ils ne peuvent être rejetés en raison du nombre considérable de vaccins COVID administrés. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus simple est la suivante : l’analyse des signaux de sécurité ne dépend pas du nombre de rapports, mais du fait que certains EI sont ou non rapportés à un taux plus élevé pour ces vaccins que pour les autres vaccins non COVID. D’autres raisons sont discutées dans le post complet ci-dessous.

• Il y a 66 signaux de sécurité pour les 5-11 ans , qui comprennent : myocardite, péricardite, dysfonctionnement ventriculaire et incompétence des valves cardiaques, épanchement péricardique et pleural, douleur thoracique, appendicite et appendicectomie, maladie de Kawasaki, irrégularités menstruelles, vitiligo et infection percée par le vaccin.

• Il existe 96 signaux de sécurité pour les 12-17 ans , à savoir : myocardite, péricardite, paralysie de Bell, ulcérations génitales, hypertension artérielle et fréquence cardiaque élevée, irrégularités menstruelles, incompétence des valves cardiaques, embolie pulmonaire, arythmie cardiaque, thromboses, épanchement péricardique et pleural, appendicite et appendice perforé, thrombocytopénie immunitaire, douleur thoracique, augmentation du taux de troponine, séjour en soins intensifs et traitement anticoagulant.

• Il y avait 770 types différents d’événements indésirables qui présentaient des signaux de sécurité chez les 18 ans et plus, dont plus de 500 (ou 2/3) avaient un signal de sécurité plus important que la myocardite/péricardite.

• L’analyse des signaux de sécurité VAERS [Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins] du CDC [Centre pour le contrôle et la prévention des maladies] basée sur les rapports du 14 décembre 2020 au 29 juillet 2022 pour les vaccins mRNA COVID-19 montre des signaux de sécurité clairs pour le décès et une gamme d’événements indésirables (EI) thrombo-emboliques, cardiaques, neurologiques, hémorragiques, hématologiques, du système immunitaire et menstruels très préoccupants chez les adultes américains.

Bien sûr, un signal de sécurité ne signifie pas nécessairement qu’il y a un problème ou que le vaccin a causé l’événement indésirable. Mais il est censé déclencher des sonnettes d’alarme pour inciter à une inspection plus approfondie, comme dans cette brochure du CDC :

Ah oui, partagé avec le public – après un premier refus de partager les résultats et des mois de tergiversations suite à des demandes répétées de FOIA ! Nous verrons que le CDC n’a pas réalisé d’étude plus ciblée sur la quasi-totalité des événements indésirables présentant de « nouveaux schémas » (ou signaux de sécurité).

Qu’a fait le CDC en réalité ?

The Epoch Times a obtenu du CDC trois semaines d’analyses des signaux de sécurité pour les données VAERS mises à jour les 15, 22 et 29 juillet 2022. Je me concentrerai ici sur la dernière, car il y a très peu de différence entre elles et elle est plus complète. L’analyse des signaux de sécurité compare les événements indésirables signalés au VAERS pour les vaccins COVID-19 à ARNm entre le 14 décembre 2020 et le 29 juillet 2022 aux rapports pour tous les vaccins non-COVID entre le 1er janvier 2009 et le 29 juillet 2022.

Les RRP sont calculés séparément pour les 5-11 ans, les 12-15 ans et les 18 ans et plus. Pour chaque groupe d’âge, il existe des tableaux séparés pour les EI de tous les rapports, les EI des rapports marqués comme graves et les EI des rapports non marqués comme graves. Rappelons qu’un rapport grave est un rapport qui implique un décès, un événement mettant la vie en danger, une nouvelle hospitalisation ou une hospitalisation prolongée, un handicap ou un dommage permanent, ou une anomalie congénitale. Je vais me concentrer sur les rapports concernant tous les EI.

Ils ont également un tableau qui calcule les RRP en comparant les rapports pour le vaccin COVID-19 de Pfizer aux rapports pour le vaccin Moderna et vice versa, encore une fois pour tous les rapports, les rapports graves seulement et les rapports non graves. Ces tableaux ne présentent pas de résultats remarquables, je ne les discuterai donc pas. [Edit : J’ai oublié ce que Norman Fenton a noté dans son analyse : la proportion globale de rapports avec des événements indésirables graves est de 9,6% pour Moderna contre 12,6% pour Pfizer].

Ce n’est pas très surprenant puisque les deux vaccins sont très similaires et devraient donc présenter des effets indésirables relativement similaires l’un par rapport à l’autre, et que les différences éventuelles ne sont probablement pas assez importantes pour être détectées par une analyse du RRP. [La différence dans le taux global d’événements indésirables graves, qui ne sont pas spécifiques à un type d’événement particulier mais seulement à son degré de gravité, était toutefois significative].

Les CDC semblent avoir calculé les PRR pour chaque type d’événement indésirable rapporté pour tous les vaccins COVID examinés – mais il est possible qu’ils n’aient analysé qu’un sous-ensemble.

Ce qui semble clair, c’est que, parmi les EI examinés, les seuls qui figurent dans les tableaux remplissent au moins une des deux conditions suivantes : une valeur de PRR d’au moins 2 et une valeur de Chi-carré d’au moins 4 (Chi est la lettre grecque χ et se prononce comme « kai »). Lorsque les deux conditions étaient remplies, ils ont mis l’événement indésirable en jaune, ce qui semble indiquer un signal de sécurité. Aucun événement indésirable lié au vaccin COVID n’a été répertorié avec moins de 3 événements signalés, bien que pour les vaccins non-COVID, de nombreux événements indésirables répertoriés n’avaient été signalés qu’à 1 ou 2 reprises depuis 2009. Les tableaux du CDC les incluent toujours et les mettent en évidence en jaune lorsque le PRR est supérieur à 2 et que la valeur du chi-deux est supérieure à 4, ce qui indique que ces événements sont considérés comme des signaux de sécurité.

Quels signaux de sécurité le CDC a-t-il trouvés ?

Je vais répartir les résultats par groupes d’âge et comparer Pfizer et Moderna. Commençons par le groupe des 18 ans et plus.

Il y a 772 EI qui apparaissent sur la liste. Parmi eux, 770 sont marqués en jaune et ont des valeurs de PRR et de Chi-carré qui les qualifient de signaux de sécurité. Certains d’entre eux sont de nouveaux codes liés à COVID-19, et nous nous attendons à ce qu’ils déclenchent un signal puisqu’ils n’existaient pas les années précédentes pour être rapportés par d’autres vaccins. Si nous enlevons ces codes, il nous reste 758 types différents d’événements indésirables non-COVID qui ont montré des signaux de sécurité.

J’ai regroupé ces 758 signaux de sécurité en différentes catégories.

Le graphique ci-dessous montre le nombre total d’EI signalés pour chacune des grandes catégories de signaux de sécurité :

Approfondissons certaines de ces catégories pour voir quels types d’EI ont généré le plus grand nombre de rapports.

Vous pouvez parcourir les événements indésirables à l’aide des tableaux Excel fournis par le CDC, qui ont été publiés par The Epoch Times et Children’s Health Defense aux liens figurant en haut de cet article.

Et les enfants ?

S’il y a quelque chose qui ressemble un tant soit peu à un point positif dans tout cela, c’est que la liste des signaux de sécurité pour les 12-17 ans et les 5-11 ans est beaucoup plus courte que pour les 18+. Il y a 96 EI qui constituent un signal de sécurité pour le groupe des 12-17 ans et 67 pour celui des 5-11 ans.

Si l’on exclut les nouveaux EI de l’ère COVID, il y a 92 signaux de sécurité pour les 12-17 ans et 65 pour les 5-11 ans. Voici les plus alarmants :

Je ne sais pas pourquoi la liste des EI est beaucoup plus courte pour ces groupes d’âge. Il se peut que la liste des effets indésirables des autres vaccins pour ces groupes d’âge soit beaucoup plus courte. Ainsi, dans le cas où des effets indésirables ont été signalés pour les vaccins COVID à ARNm mais pas pour les autres vaccins, ils ne seront pas considérés comme un signal de sécurité par définition.

Comparaisons avec la myocardite et la péricardite

On nous dit que l’existence d’un signal de sécurité ne signifie pas nécessairement que l’EI est causé par le vaccin, et j’accepte cette prémisse.

Mais la pratique actuelle semble être d’ignorer les signaux de sécurité, de les rejeter comme un bruit sans aucune preuve, et de retarder toute enquête à leur sujet aussi longtemps que possible.

Le principe de précaution nous impose pourtant de présumer qu’un signal de sécurité indique une causalité, jusqu’à preuve du contraire.