L’argument selon lequel le Covid-19 a fui du laboratoire de virologie de Wuhan, en Chine (le seul laboratoire de biosécurité niveau 4 en Asie) se fait de plus en plus entendre après des années de censure du débat sur le Covid par les grandes entreprises et les gouvernements.

L’été dernier, l’OMS, fervente protectrice du gouvernement chinois, a opéré un brusque changement d’attitude en admettant la possibilité d’une fuite du laboratoire. Une commission sénatoriale sur la santé, l’éducation, le travail et les pensions a noté l’automne dernier que « des preuves substantielles suggèrent que la pandémie de COVID-19 était le résultat d’un incident lié à la recherche et associé à un laboratoire de Wuhan. » Le FBI et d’autres agences de renseignement ont également enquêté sur le laboratoire de Wuhan.

Le département de l’énergie, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant un rapport de renseignement confidentiel fourni à la Maison Blanche et aux principaux membres du Congrès.

Des sources ont déclaré au WSJ que « le département de l’énergie a conclu que la pandémie de Covid est très probablement née d’une fuite de laboratoire ».

Le département de l’énergie avait une position indécise sur les origines du virus. La conclusion est due à de nouveaux renseignements, mais le département s’est couvert en indiquant une « faible confiance » dans son dernier avis, selon les personnes qui ont lu le rapport classifié.

L’agence rejoint le FBI en exprimant l’opinion que l’origine du virus est due à une fuite d’un laboratoire chinois. Le WSJ note que quatre autres agences et un groupe national de renseignement continuent de penser que le virus est probablement le résultat d’une transmission naturelle, et deux sont indécis.Il a été révélé par la suite que le site de fausses nouvelles de gauche BuzzFeed s’était plaint sur Twitter que Zero Hedge avait soi-disant divulgué « les informations personnelles d’un scientifique de Wuhan », mais tout ce que nous avions fait était d’imprimer des informations qui étaient disponibles publiquement et de poser des questions sur la possibilité d’une fuite de laboratoire plus plausible que le marché des fruits de mer. Trois ans plus tard, notre questionnement semble avoir été correct jusqu’à présent.

Un récent dépôt des Twitter Files a montré la relation incestueuse entre les Big Tech et le gouvernement qui truque le débat sur les origines du Covid.

… et même des journalistes ont posé des questions à Anthony Fauci sur les origines.

Le récit complexe que les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les grandes entreprises technologiques et les médias grand public ont construit autour de Covid avec des hypothèses bancales et des erreurs d’aiguillage est en train de s’effondrer, d’où le dernier revirement du département de l’énergie.

