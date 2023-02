« Les choses pourraient s’aggraver dans les heures, les jours ou les semaines à venir »

Les minutes de la Fed. Et des années de plus

Le procès-verbal de la réunion d’hier de la Fed a permis de dégager quelques éléments clés. De toute évidence, la majorité du FOMC a voté pour une hausse de 25 points de base, mais certains voulaient aller jusqu’à 50 points de base, et ce à un moment où les données américaines semblaient plus faibles que maintenant. Deuxièmement, le FOMC se soucie du fait que les conditions financières se sont assouplies, et il ne veut pas qu’elles le fassent ; ce qui signifie des rendements plus élevés, s’il vous plaît, et des actions plus faibles, merci. Nous avons obtenu ce dernier point mais pas le premier hier. Troisièmement, le FOMC ne voit pas l’IPC revenir à 2 % avant 2025. « Transitoire », ça dure longtemps – et peut-être même plus longtemps si vous regardez autour de vous.

La Maison Blanche envisage de divulguer les renseignements qu’elle a recueillis et qui montrent que la Chine envisage de fournir une aide mortelle à la Russie – peut-être dans les heures qui suivent (?) Dire que cela augmente les risques géopolitiques et géoéconomiques est un euphémisme.

Demain, le plan de paix chinois pour l’Ukraine sera présenté. À ce propos, lisez cette citation du Global Times : « Comme Kiev est profondément influencé par Washington, qui n’est pas intéressé par un cessez-le-feu immédiat mais préfère un conflit prolongé pour continuer à saper Moscou et changer le statu quo par la force, il est vraiment difficile de voir une formule de paix réalisable que les deux parties peuvent accepter. La paix pourrait n’arriver que lorsque le nombre de victimes et de dégâts sur les champs de bataille aura fait changer d’avis au moins une des parties. » S’agit-il d’une menace implicite d’aider la Russie ou de démissionner ? Le ministre des affaires étrangères, Wang Yi, vient de souligner que les liens entre la Chine et la Russie sont « solides comme un roc » et que « quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine est disposée à maintenir la dynamique de développement solide du nouveau modèle de relations entre grands pays et la Russie ». Les Russes ont déclaré que les deux pays sont favorables à la construction « d’un ordre mondial plus juste, et se félicitent de l’augmentation du nombre d’États qui choisissent la voie d’un développement libre et souverain fondé sur leur identité et leurs traditions ».

Sur quoi, l’Irak utilisera désormais le CNY pour régler ses échanges avec la Chine – sauf que Anas Alhaji prétend que cela n’inclut pas le pétrole. Même si c’était le cas, la « compensation » a été traitée dans les articles « Pourquoi Bretton Woods 3 ne fonctionnera pas » de 2022 et « La guerre et les pièces d’or ne peuvent pas faire dérailler le dollar » de 2023, qui soulignent que cela ne changerait pas la donne. Néanmoins, on peut voir comment Pékin-Moscou-Téhéran aimerait que la donne change ; et cela nécessitera une réponse des États-Unis, notamment une hausse des fonds de la Fed.

Ailleurs, parallèlement à la fuite de plans pour une fusion Russie-Biélorussie, Pippa Malmgren avertit que l’Abkhazie, l’Artsakh, l’Ossétie du Sud, la Serbie, le Nagorno-Karabakh, la Transnistrie, la Moldavie, la Norvège, le Danemark, la Pologne et la Roumanie sont des points chauds pour les actions russes, qui pourraient inclure le sabotage des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Norvège vers l’UE. (À moins que la CIA et la Norvège ne s’en chargent elles-mêmes, ce que Sy Hersh pourrait bientôt alléguer).

La presse israélienne cite le Premier ministre Netanyahou, qui déclare que toute attaque contre l’Iran devient de plus en plus difficile à mesure que l’on attend, et rapporte qu’il a tenu cinq réunions cloîtrées avec son état-major sur ce sujet, et qu’il a averti les États-Unis et la France qu’il agirait seul si nécessaire.

Oui, ce sont tous des risques binaires difficiles à évaluer, mais ils sont de plus en plus nombreux ; nous avons connu un choc de ce type il y a un an, ce qui montre qu’ils peuvent se produire ; et le fait que nous soyons là où nous sommes maintenant était prévisible, mais pas par les marchés. Pourtant, certains n’en tiennent toujours pas compte dans leurs projections d’inflation. Et j’inclus le FOMC dans cette catégorie : Dans le contexte décrit ci-dessus, l’horizon 2025 sera probablement optimiste.

Même si l’on ne veut regarder que l’économie, nous vivons dans un monde de données en forme de K, où les agrégats que nous avons l’habitude de représenter mentalement ne fonctionnent plus comme avant.

Oui, la déflation des biens est évidente dans certains endroits, car la demande se refroidit après la crise du Covid, ce qui aide les chaînes d’approvisionnement non réformées à paraître plus efficaces qu’elles ne le sont en réalité – jusqu’à ce que les œufs, les légumes ou les préparations pour nourrissons disparaissent des rayons, exposant à nouveau les vulnérabilités structurelles. Et n’oublions pas de mentionner la flambée des prix des voitures d’occasion aux États-Unis.

Pourtant, l’inflation des services monte en flèche, car ce secteur surchauffe autant que les biens pendant le Covid. Il ne s’agit pas d’un phénomène lié à l’offre, mais d’un phénomène mondial de « revanche » des dépenses de services, même si le manque de personnel aggrave la situation.

Si vous voulez un travailleur du secteur des services bas de gamme aux États-Unis, ou ailleurs, bonne chance pour en trouver un sans une énorme augmentation de salaire ; mais si vous voulez un travailleur technologique américain haut de gamme au service du DEI, vous pouvez faire votre choix car ils sont licenciés. Lequel des deux est le plus présent dans l’économie, et lequel a le plus d’importance pour l’inflation et la demande globales ? Si vous n’y arrivez pas, alors, comme les travailleurs de la DEI, attendez qu’on vous tape sur l’épaule en sirotant votre café au lait.

Et si la nature oligopolistique en forme de K du pouvoir des entreprises signifie que les hausses de prix peuvent être répercutées parce qu’il n’y a littéralement aucun autre endroit où acheter ? Comme le note Ben Picton ce matin, après une hausse de 2,2 % des investissements privés en Australie au quatrième trimestre, plus forte que les 1,1 % attendus, les entreprises se sentent heureuses malgré la hausse des taux et de l’IPC, alors que les consommateurs n’ont jamais été aussi moroses depuis la « récession que nous devions avoir » de 1991.

En Australie, la hausse des taux hypothécaires est directement répercutée sur les loyers par les investisseurs immobiliers à effet de levier : après tout, pourquoi cette classe privilégiée sur le plan fiscal devrait-elle souffrir ? Ainsi, alors que l’offre de logements stagne et que l’immigration nette est sur le point de repartir à la hausse, les taux et l’inflation augmentent en tandem. À moins que et jusqu’à ce que la demande s’effondre pour tout sauf le logement – ce qui est à peu près la forme en K que l’on peut obtenir.

Bien sûr, il s’agit également d’un modèle économique néo-féodal, et non capitaliste. Mais là encore, la toile de fond géopolitique est celle de la guerre et de l’impérialisme, alors la chaussure s’adapte.

Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons sans doute des années de « surprises » inflationnistes dans les procès-verbaux de la Fed en raison de facteurs structurels qui sont encore délibérément négligés 12 mois après le début de la guerre en Ukraine. Et les choses pourraient empirer dans les heures, les jours ou les semaines à venir.

Source AD