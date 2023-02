CNN a publié un rapport surprenant mardi soir, affirmant, sur la base de deux responsables américains anonymes, que la Russie a procédé à un essai ultra-provocateur de missile balistique intercontinental pendant que le président Biden était en Ukraine lundi.

Les sources affirment que les États-Unis pensent que l’essai de missiles balistiques intercontinentaux a « échoué ». Toutefois, aucune explication ni aucun détail n’a été donné à cette affirmation, si ce n’est que Poutine n’a tout simplement pas mentionné l’essai dans son grand discours de mardi à Moscou.

« La Russie a informé les États-Unis à l’avance du lancement par le biais des lignes de déconfliction, a déclaré un responsable. Un autre responsable a déclaré que l’essai ne présentait pas de risque pour les États-Unis et que ces derniers ne le considéraient pas comme une anomalie ou une escalade », écrit CNN.

Les responsables l’ont décrit comme un test du missile lourd SARMAT – surnommé en Occident « Satan II » – qui a une capacité nucléaire.

Voici les « preuves », peut-être douteuses, de l’échec supposé de l’essai, telles que mises en évidence par CNN :

Il a été testé avec succès auparavant et si celui-ci avait fonctionné, les responsables américains pensent que le président russe Vladimir Poutine aurait souligné l’essai dans son discours sur l’état de la nation mardi. Au lieu de cela, Poutine n’a fait aucune mention du lancement dans son discours qui a duré une heure et 45 minutes. Il a toutefois déclaré officiellement que la Russie allait suspendre la participation de son pays au traité de réduction des armes nucléaires New START avec les États-Unis, mettant ainsi en péril le dernier pacte qui régit les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde.

Si la Russie voulait envoyer un message retentissant et menaçant, il est toujours possible que des images du lancement du missile SARMAT soient diffusées plus tard dans la semaine, à supposer qu’il ait eu lieu.