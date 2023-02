Les liens entre le Premier ministre britannique et Moderna

L’histoire commence il y a 13 ou 14 ans, avec la création d’une société appelée Theleme. L’un des co-fondateurs de Theleme est un homme nommé Rishi Sunak. Qui se trouve être maintenant le Premier ministre du Royaume-Uni.

La société a rapidement fait un investissement « judicieux », investissant des millions de dollars dans une petite entreprise de biotechnologie appelée Moderna.

À l’époque, Moderna n’avait qu’une poignée d’employés, mais Theleme voyait apparemment le potentiel de croissance.

Les années ont passé et le gouvernement britannique s’est soudainement retrouvé dans le besoin d’un vaccin fiable contre le Covid-19 alors que Sunak était entré en politique.

Lorsque Moderna a affirmé que son candidat vaccin était efficace à 94,5%, le gouvernement a immédiatement conclu un accord pour acheter 5 millions de doses.

L’investissement de Theleme dans Moderna a continué à porter ses fruits.

En juin 2022, Theleme avait amassé plus de 6 millions d’actions de Moderna, ce qui en faisait le plus grand actionnaire de la société.

Le gouvernement britannique a également annoncé – pure coïncidence, naturellement – un partenariat de 10 ans avec Moderna dans les deux mois suivant la nomination de Sunak au poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

Cet accord a un énorme avantage financier pour Theleme, la société cofondée par Sunak. Le partenariat et la demande accrue pour les vaccins de Moderna ont fait monter en flèche le cours de l’action de la société, ce qui a entraîné un bénéfice important pour Theleme, grâce à sa forte participation en actions de Moderna.

Dans ses premières remarques publiques en tant que nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak a déclaré que c’était « le plus grand privilège de ma vie de pouvoir servir le parti que j’aime et de redonner au pays auquel je dois tant ».

Il y a deux aspects à noter dans cette seule déclaration. Tout d’abord, Sunak considère que c’est un privilège de « servir le parti ». Non pas pour servir les citoyens britanniques.

Né à Southampton, en Angleterre, Sunak est l’un des politiciens les plus riches du Royaume-Uni, mais a choisi de défendre sa femme qui a évité de payer des impôts au Royaume-Uni.

La BBC a estimé que la femme de Sunak avait éludé 2,1 millions de livres sterling par an en impôts au Royaume-Uni et un total de 15 millions de livres sterling depuis 2015. Pendant ce temps, Sunak et sa femme ont fait leur apparition sur la liste des personnes les plus riches du Royaume-Uni du Sunday Times.

Rishi Sunak était un gestionnaire de fonds spéculatifs avant de devenir membre du Parlement et plus tard Premier ministre.

Il a fondé et travaillé chez Theleme Partners, une société de gestion de fonds spéculatifs basée à Londres, connue pour ses stratégies d’investissement quantitatives qui utilisent des modèles mathématiques pour identifier les investissements rentables.

Sunak y a travaillé en tant qu’associé et il faisait partie de l’équipe qui a investi de l’argent pour le compte des clients du fonds. Il aurait quitté le hedge fund en 2015 avant d’entrer en politique. Cependant, le Daily Mail a rapporté que Sunak a refusé de dire s’il avait toujours un intérêt financier dans Thélème. Il a affirmé qu’il ne savait pas comment ses actifs étaient investis.

C’est là que les choses deviennent intéressantes.

Thélème Partners est un fonds de couverture qui a investi plus de 500 millions de dollars dans Moderna. Et en novembre 2020, dès que Moderna a annoncé que son injection contre le Covid « pourrait être efficace à 94,5% », le Royaume-Uni a immédiatement conclu un accord pour acheter cinq millions de doses. Sunak était Premier ministre à l’époque.

Avant de fonder Theleme, Sunak a commencé sa vie professionnelle en tant qu’analyste pour la banque d’investissement Goldman Sachs entre 2001 et 2004. Puis en 2009, selon Sky History, il a co-fondé Thélème Partners.

Dans sa précédente tentative de devenir Premier ministre, en tant que candidat aux côtés de Liz Truss, Sunak a défendu sa carrière dans les affaires comme un exemple de son succès en dehors de la politique. Mais il a dû se demander s’il avait exagéré son travail dans les fonds spéculatifs.

L’organisme de réglementation financière du Royaume-Uni a confirmé que Sunak n’aurait pas été en mesure de réaliser directement des investissements ou de traiter avec des clients. Et le Dr Devraj Basu, maître de conférences en comptabilité et finance à l’Université de Strathclyde, a suggéré que, selon les rôles dans les documents déposés par la Financial Conduct Authority (« FCA »), Sunak n’avait aucun rôle dans la gestion des investissements.

Selon son site Web, Thélème a actuellement 880 millions de dollars d’actifs sous gestion. Cependant, Whalewisdom note que la plus grande participation de Thélème Partners est dans Moderna avec 6.354.406 actions détenues et que « leur dernier dépôt 13F déclaré pour le T2 2022 comprenait 2 495 526 000 $ en titres 13F gérés » – soit près de 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

En juin 2022, Yahoo Finance a estimé la valeur marchande de la participation de Thélème dans Moderna, à elle seule, à 915 millions de dollars. Selon Whalewisdom, Thélème Partners est détenue à 75 % ou plus par Theleme Services Ltd. Cependant, Companies House du Royaume-Uni note que Thélème Services Limited détient plus de 50% mais moins de 75% des actions de Theleme Partners.

75 % ou plus des actions de Thélème Services sont détenues par Patrick Degorce. Ainsi, Degorce détient effectivement des actions de contrôle de Thélème Partners.

En 2011, Theleme a été l’un des premiers investisseurs dans Moderna. Comme l’a rapporté le Wall Street Journal en octobre 2020, lorsque Degorce a commencé à investir dans Moderna, la société était évaluée à environ 125 millions de dollars. « Maintenant, la société vaut plus de 27 milliards de dollars, plus que de nombreux fabricants de médicaments avec des médicaments déjà sur le marché, même si elle n’a pas de revenus de produits. »

Wikipedia indique que Degorce était dans la marine Français avant de passer aux services financiers. En 2003, Degorce a été cofondateur, avec Chris Hohn, du fonds spéculatif The Children’s Investment Fund Management (TCIF). C’est de son rôle au sein de ce fonds spéculatif, TCIF, que Sunak a discuté lors des entrevues et que le Dr Basu a suggéré que Sunak n’avait en fait aucun rôle dans la gestion des investissements.

Mais Sunak a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni le 31 octobre 2022. Puis, dans les deux mois qui ont suivi son mandat de Premier ministre, son gouvernement a annoncé qu’il avait cimenté un partenariat de 10 ans avec Moderna dans ce qu’il a salué comme un « coup de pouce majeur pour les vaccins et la recherche ».

