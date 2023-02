Les médias grand public continuent de diffuser la fausse affaire du « cœur COVID » pour expliquer le nombre excessif de décès

CBS rejoint le chœur des médias grand public qui promeuvent le faux récit selon lequel le covid est à l’origine d’une forte augmentation du nombre de décès par insuffisance cardiaque dans le monde. Le concept de « cœur covid » a été complètement débunké par de nombreuses études, mais le mensonge persiste en raison de la désinformation des médias.

Un premier rapport qui a déclenché les craintes d’un lien entre Covid et les maladies cardiaques a été publié dans JAMA Cardiology le 27 juillet 2020. Des chercheurs allemands ont affirmé que 78 % des patients récemment guéris du Covid-19 présentaient des signes « anormaux » sur leurs scanners de résonance magnétique cardiaque et que 60 % d’entre eux présentaient des signes d’inflammation du muscle cardiaque, une affection connue sous le nom de myocardite. Ces chiffres étonnants ont été couverts par près de 400 médias. Jusqu’à présent, le rapport a été consulté plus de 900 000 fois, ce qui est rare pour des articles universitaires.

Peu après sa publication, cependant, le document a été critiqué pour des erreurs statistiques et méthodologiques. Il a finalement fait l’objet d’une correction longue mais beaucoup plus discrète, qui a indiqué que nombre des anomalies n’étaient que marginalement plus fréquentes chez les personnes se rétablissant du Covid-19 que chez des individus témoins similaires n’ayant pas contracté le Covid-19.

L’affirmation de l’existence du « cœur covid » sert cependant un objectif utile, car elle permet de détourner l’attention de la menace très réelle de myocardite causée par les vaccins à ARNm. Des études montrent un lien direct entre la vaccination contre le covid, les rappels et le risque d’insuffisance cardiaque, en particulier chez les jeunes. Les médias corporatifs continuent d’ignorer ces études au profit de l’allégation de « coeur covid ».

Le rapport de CBS présente une corrélation comme une preuve de causalité : L’explosion des insuffisances cardiaques s’est produite parallèlement à la pandémie, donc, ils disent que c’est « forcément le covid » qui cause les dégâts. Mais un autre événement s’est également produit parallèlement au pic d’insuffisance cardiaque : l’introduction de vaccins expérimentaux à ARNm qui n’ont jamais été utilisés auparavant.

En réalité, il n’y a aucune preuve d’une augmentation significative du risque de problèmes cardiaques due à la contraction du covid, et il n’existe pas encore d’études utilisant des personnes non vaccinées comme groupe de contrôle pour déterminer si les vaccins aident ou nuisent aux chances d’un patient. Les responsables médicaux supposent simplement que les décès de personnes plus jeunes sont dus au fait qu’elles sont « moins susceptibles » d’avoir été vaccinées. L’absence totale d’analyse scientifique objective a contribué à un manque de compréhension des risques liés au covid par rapport aux risques liés aux vaccins. Les médias grand public ont toujours prouvé qu’ils n’étaient intéressés que par la répétition des positions établies et la protection du statu quo.

Pourquoi les autorités médicales n’utilisent-elles pas des personnes non vaccinées comme groupe de contrôle pour leurs observations ? Pourquoi continuent-elles à promouvoir des hypothèses plutôt que des preuves définitives ? On ne peut que théoriser, mais ce comportement suggère une volonté de cacher certaines découvertes et d’induire le public en erreur plutôt que de dévoiler les faits.

