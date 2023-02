L'ancien président moldave, Igor Dodon, s'inquiète sérieusement et demande à ce que la Transnistrie soit laissée à l'écart:

La situation en moldavie de l'Est s'est considérablement détériorée.

Les armées ukrainiennes et otanesques sont en cours de déploiement autour de la petite enclave pro-russe de Transnistrie, des mouvements sont aperçus entre Odessa et la frontière Moldave tandis que la Moldavie est actuellement traversée par des chars allemands et autres blindés sous drapeau de l'OTAN

Selon le chef du NSDC, Danilov, des détachements tchétchènes ont reçu l’ordre de prendre le pouvoir en Moldavie, des parachutistes utilisés pour prendre l'aéroport de la capitale, Chisinau.