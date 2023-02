Panique chinoise: Les États-Unis auraient abattu un petit ballon amateur avec un missile Sidewinder

Le président Biden a reconnu jeudi que les trois objets non identifiés qu’il a ordonné à l’armée américaine d’abattre étaient probablement des ballons météorologiques inoffensifs.

« L’évaluation actuelle de la communauté du renseignement est que ces trois objets étaient très probablement des ballons liés à des entreprises privées, des centres de loisirs ou des instituts de recherche étudiant la météo ou menant d’autres recherches scientifiques », a déclaré M. Biden.

À la suite de la panique causée par le ballon chinois qui a flotté au-dessus des États-Unis, les avions de chasse américains ont abattu des objets non identifiés les 10, 11 et 12 février à l’aide de missiles à tête chercheuse AIM-9X Sidewinder, qui valent plus de 400 000 dollars pièce.

M. Biden a déclaré que l’armée travaillait toujours à la collecte des débris. « Nos militaires et les militaires canadiens cherchent à récupérer les débris afin que nous puissions en apprendre davantage sur ces trois objets », a-t-il déclaré.

Selon un rapport d’Aviation Week, au moins l’un des objets pourrait être un ballon de loisir porté disparu par un club de l’Illinois qui lance de petits ballons équipés de dispositifs de repérage capables de parcourir le globe à haute altitude.

Le club, la Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade (NIBBB), a déclaré que son ballon avait été signalé pour la dernière fois au large des côtes de l’Alaska le 10 février, et que les données de suivi prévoyaient qu’il flottait au-dessus du territoire du Yukon au Canada le 11 février, le jour même où un F-22 américain a abattu un objet dans la région.

Le ballon qu’ils ont lancé est connu sous le nom de « pico-ballon », un petit ballon argenté de type « party » qui porte un émetteur. Un mémo du Pentagone décrit l’objet qui a été abattu au-dessus du Canada comme un « petit ballon métallique avec une charge utile attachée en dessous ».

C’est un pico-ballon, et c’est peut-être ce que votre gouvernement a abattu avec

des missiles à tête chercheuse AIM-9X Sidewinder, qui valent plus de 400 000 $ chacun

Les autorités canadiennes ont déclaré que l’objet qui a été abattu se déplaçait à « environ 40 000 pieds ». La dernière fois que le ballon du NIBBB a été signalé, il flottait à 38 910 pieds.

Le NIBBB n’accuse pas encore le gouvernement américain d’avoir abattu son ballon et parfois les émetteurs s’éteignent pendant quelques jours, mais ils pensent que c’est une possibilité réelle. Ron Meadows, fondateur de Scientific Balloon Solutions (SBS), une entreprise qui fabrique des pico-ballons, a déclaré à Aviation Week qu’il avait essayé de contacter le gouvernement pour lui dire qu’il était probable qu’il abatte ces ballons.

« J’ai essayé de contacter nos militaires et le FBI – et j’ai eu droit à des réponses évasives – pour essayer de les éclairer sur ce que sont probablement beaucoup de ces choses. Et ils n’auront pas l’air très intelligents pour les abattre », a déclaré M. Meadows. Selon Aviation Week, les pico-ballons s’achètent généralement entre 12 et 180 dollars chacun, selon le type de ballon.

Rocky Mountain Ham Radio, un autre groupe qui lance des ballons de loisirs, décrit les pico-ballons comme « un ballon de fête de 3 pieds en mylar, partiellement rempli d’hélium ultra-pur, et portant un émetteur APRS de 13 grammes alimenté par l’énergie solaire. Le ballon est destiné à voyager sur de longues distances (pas à atteindre des hauteurs) et n’est pas destiné à être récupéré. Ces ballons ont littéralement fait le tour du monde – même plusieurs fois – avant de finalement redescendre ».

source : Activist Post via Marie-Claire Tellier