Pfizer a sciemment autorisé des composants dangereux dans ses vaccins

Résumé des faits essentiels

Le vaccin contre le covid-19 de Pfizer contient de l’ARNm tronqué, ce que l’AME a signalé comme une raison de son « objection majeure », indiquant une exclusion de son autorisation.

Pfizer n’a pas étudié les effets néfastes de l’ARNm tronqué dans ses vaccins.

Pfizer a soumis à la Food and Drug Administration (FDA) et à l’AME des chiffres de Western blot générés numériquement et non issus d’expériences réelles.

Les autorités sanitaires ont fait preuve d’un manque alarmant d’action à ce sujet.

L’ARNm tronqué contribue potentiellement à de multiples lésions liées aux vaccins, notamment les caillots sanguins fibreux induits par la protéine spike mal repliée, les troubles auto-immuns et le cancer.

Ces problèmes avec le vaccin de Pfizer pourraient avoir entraîné des variations radicales de la qualité du produit d’un lot à l’autre. Cela pourrait expliquer la différence entre les effets indésirables subis par les personnes vaccinées.

La cause première de cette conduite irresponsable de l’industrie pharmaceutique et des autorités sanitaires est le manque d’éthique.

Lorsque vous allez au supermarché et que vous voulez acheter 10 bouteilles de lait entier pour vos enfants, vous supposez généralement que les produits chimiques et les concentrations dans ces 10 bouteilles sont identiques ou similaires. Personne ne s’attendrait à ce que cinq des bouteilles soient remplies de lait dilué et les cinq autres de yaourt.

La plupart des aliments achetés en magasin répondent à nos attentes en raison des réglementations et des contrôles de qualité. Les mêmes critères existent dans l’industrie pharmaceutique, y compris pour les vaccins.

Nous nous attendons à ce que les paramètres physiques et chimiques des ingrédients clés soient constants dans les différents lots de médicaments ou de vaccins. La cohérence est le fondement qui permet aux patients et aux consommateurs d’avoir confiance dans la sécurité et l’efficacité des médicaments.

Le processus CMC – abréviation de chimie, fabrication et contrôles – consiste à définir les pratiques de fabrication et les spécifications du produit qui doivent être respectées pour garantir la sécurité du produit et la cohérence entre les lots. Il s’agit d’un critère obligatoire pour que les autorités sanitaires mondiales approuvent un médicament ou un vaccin.

Le contrôle de la qualité d’un produit chimique traditionnel est relativement simple, mais pour un produit biologique, comme l’ARNm, les choses se compliquent.

Qu’est-ce que l’ARNm tronqué ? Pourquoi est-ce important ?

Notre ADN contient des codes de gènes composés de nucléotides. L’ADN fabrique des protéines composées d’acides aminés. Entre le code génétique et la protéine, il y a une molécule pont, un « traducteur » – appelé ARN messager (ARNm).

La séquence complète de l’ARNm du vaccin de Pfizer codant pour la protéine spike est longue de 4 284 nucléotides.

Elle est constituée d’une structure 5′ CAP pour amorcer sa traduction en une protéine spike. Elle fonctionne comme la boîte de contact d’une voiture. À l’extrémité de la région traduisible, le cadre de lecture ouvert, se trouve un codon stop, qui est comme les freins d’une voiture. Si l’ARNm tronqué ne contient pas de codon stop, il ne donne pas de signal de « freinage ». Le processus de traduction des protéines se poursuivra indéfiniment.