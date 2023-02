Poutine: Discours à la Nation

"NOUS ALLONS RÉAGIR DE FAÇON CONSÉQUENTE"

"Nous ne nous battons pas contre le peuple ukrainien, qui est pris en otage des Occidentaux, qui ont accaparé ce pays", lance Vladimir Poutine. Les dirigeants occidentaux "sont responsables de l'escalade du conflit en Ukraine. Le régime de Kiev sert les intérêts des pays tiers".

"Plus il y aura des systèmes de longue portée en Ukraine, plus nous serons tentés de repousser cette menace des frontières russes, c'est naturel", affirme le président russe. "Les élites occidentales ne cachent pas leurs objectifs : frapper et causer une défaite stratégique de la Russie. Cela voudra dire transformer un conflit local en confrontation globale. Nous allons réagir de façon adéquate et conséquente. Il s'agit de la survie de notre pays."