Puissant séisme de 7.8 sur Richter au sud-est de la Turquie. Bilan provisoire 500 morts

Dernier bilan: Au moins 500 morts

Un puissant séisme de 7.8 sur l'échelle ouverte de Richter a frappé le sud-est de la Turquie (USGS), en pleine nuit, non loin de la Syrie et du Liban. Le tremblement de terre s'est produit à 17,8 km de profondeur. Des morts, personnes disparues sous les décombres et les dégâts sont nombreux.



L'épicentre a été relevé à 18 km à l'est sud-est de la localité de Nurdağı, à 04h17 local.