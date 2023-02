La banque d’investissement compte financer la reconstruction des infrastructures mais aussi attirer des capitaux privés dans le pays

Bien que certains responsables américains, comme le général Mark Milley, chef du CENTCOM [Commandement central des États-Unis], aient déclaré l’année dernière que la guerre en Ukraine se prolongerait probablement en « années », et non en mois, ce qui, alors que le conflit est sur le point d’entrer dans sa deuxième année, s’avère assez précis jusqu’à présent, les grandes banques font déjà la queue pour financer les efforts de reconstruction de l’Ukraine, qui seront vastes et extraordinairement coûteux – et pourraient en réalité prendre des décennies.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré des banquiers de JPMorgan Chase & Co dans le cadre de discussions plus larges portant à la fois sur la reconstruction du pays ravagé par la guerre et sur la manière de surmonter l’extrême tumulte financier de cette dernière.

À l’issue de ces entretiens, M. Zelensky a signé un protocole d’accord avec la plus grande banque américaine, dont le PDG, Jamie Dimon, a déclaré :

« Nous sommes fiers de notre soutien de longue date à l’Ukraine et nous nous engageons à faire notre part pour relever le pays et son peuple. »

M. Dimon s’est ensuite engagé à ce que « toutes les ressources de JPMorgan Chase soient mises à la disposition de l’Ukraine pour l’aider à trouver le chemin de la croissance après le conflit. »

L’agence de notation internationale Moody’s, qui prévoit clairement des difficultés plus durables dans le cadre d’un conflit prolongé avec la Russie, a abaissé vendredi la note souveraine de l’Ukraine de « Ca » à « Caa3 ».

Volodymyr Zelensky a rencontré des dirigeants de la plus grande banque d’investissement JP Morgan et a participé à un sommet sur l’investissement organisé par la holding.

Fox Business a cité des sources informées des réunions qui ont révélé qu’ils « ont discuté de la création d’un fonds doté de 20 à 30 milliards de dollars de capitaux privés », également dans le cadre d’efforts plus larges pour aider le gouvernement ukrainien à attirer des capitaux privés.

Un communiqué du bureau de M. Zelensky a salué dans une déclaration en anglais la rencontre « avec des membres de haut niveau de la plus grande banque d’investissement du monde, JP Morgan », et a indiqué que d’autres personnes « ont participé par liaison vidéo à l’un des plus grands sommets annuels d’investissement organisés par JP Morgan, auquel assistent 200 des plus grandes entreprises, investisseurs et sociétés financières. »

Traduction:

« J.P. Morgan, la plus grande banque du pays, a signé un mémorandum avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le but d’attirer des capitaux privés pour un nouveau fonds d’investissement destiné à reconstruire les infrastructures de l’Ukraine. » Devinez qui va payer pour cela.

Depuis 2010, JP Morgan s’est fortement impliquée pour aider l’Ukraine à surmonter des crises financières antérieures à la guerre.

L’année dernière, elle a mené une restructuration de la dette nationale de plus de 20 milliards de dollars.

Source