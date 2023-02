14h19 : Zelensky insiste sur la coalition internationale

« Nous avons créer une coalition d’artillerie et de défense anti aérienne qui a sauvé la vie de nos enfants, de nos civils, de nos femmes et de nos personnes agées. Votre leadership protège le droit international face aux agresseurs terroristes. Le plus important est qu’avec le G7, nous avons créé une coalition de valeurs fondé sur l’ordre international. »