Saint-Pétersbourg, Belgorod, Krasnodar, Moscou: l'Ukraine attaque la Russie avec des drones

Un drone s’est écrasé mardi à une centaine de kilomètres de Moscou, non loin d’une station de compression de gaz, ont annoncé les autorités, ajoutant que trois autres appareils de ce type avaient été abattus ailleurs en Russie.

“La cible était probablement une installation civile qui n’a pas été endommagée”, a-t-il noté sur Telegram. Il n’a pas donné plus de précisions, mais le village de Goubastovo est situé à proximité d’une station de compression du géant gazier Gazprom. “Il n’y a pas de victimes, ni de destructions au sol”, a ajouté Andreï Vorobiov, tout en soulignant que les services de sécurité (FSB) et d’autres “organes compétents” géraient la situation. Le ministère régional de l’Énergie, cité par l’agence de presse Ria-Novosti, a assuré que la chute de ce drone n’avait entraîné aucune “situation de crise” et que le réseau de distribution de gaz fonctionnait “normalement”.