Le frottement de deux plaques sur une troisième, plus petite, explique cette tension tellurique. Concrètement, la plaque anatolienne bloquée entre les plaques eurasienne et arabique est prise en étau et est régulièrement chahutée. Explications par Jamy:

Pourquoi ce terrible séisme en Turquie et en Syrie ? Les explications il y a quelques années dans #CEstPasSorcier , sur les plaques tectoniques. Pensées pour les victimes et leurs proches. pic.twitter.com/wRZjFltb3C

Drame humain

Plus de 4 800 morts, selon les autorités locales, qui craignent le pire, car au moins 10 000 turcs et syriens sont portés disparus.

Enième coup dur sur le gaz en Europe

Les multiples séismes qui ont frappé la Turquie ce lundi matin ont détruit le gazoduc en provenance de l'Azerbaïdjan. Il était la source principale de l'UE après le sabotage de Nordstream.

Les conséquences économiques du tremblement de terre ne son pas encore chiffrées, cependant, L'UE, pas encore remis de ses propres sanctions infligées à la Russie, se retrouver en face d'un nouveau et vrai risque de pénurie de gaz.

Les complotistes en mode éveil

En pleine guerre entre le monde occidental et la Russie; certains y voient de la manipulation scientifique. Erreur sur ce coup là, car la technologie HAARP, qui fonctionne et est parfois utilisée, ne peut être ici pointée du doigt. HAARP peut être activée à 10 km de profondeur et à une amplitude maximum de 4.5 sur Richter, or, l'épicentre du séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie, et enregistré à 7.5 sur l'échelle ouverte de Richter, a frappé à presque 20 km (18,7km exactement) de profondeur, une zone encore intouchable par la science. Nonobstant, l'USGS a redisposé ce matin le séisme à 10 km de profondeur.