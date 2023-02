Séisme/Turquie - Syrie: 130 bombes atomiques d'Hiroshima et une plaque qui s'est déplacée de 3 mètres vers l'Afrique !

Le séisme qui a secoué le sud-est turc et le nord-ouest syrien a été d'une violence inouïe. Selon le géologue turc Celal Sengö, la Turquie s'est déplacée de trois mètres vers le sud, et le continent africain.

La violence du phénomène a été ressenti bien au-delà de la région, les sismographes ont pu la remarquer jusqu'au Groenland !

Le frottement de deux plaques tectoniques sur une troisième, plus petite, explique cette tension tellurique. Concrètement, la plaque anatolienne bloquée entre les plaques eurasienne et arabique est prise en étau et est régulièrement chahutée. Mais l'épicentre du séisme de lundi matin s'est située sur une zone non endommagée depuis 500 ans. Explications par Jamy: