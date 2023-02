Selon Karl Zéro, un ministre pourrait être impliqué dans l’affaire Palmade

L'affaire Pierre Palmade prend un tournant politique.

Après le terrible accident dont Pierre Palmade est le seul responsable, une nouvelle enquête a été diligentée autour de soupçons de pédopornographie, des vidéos accablantes le montrant tout sourire entrain de se vanter de pouvoir s'amuser avec des enfants de 7 et 9 ans. Mais désormais, un journaliste d'investigation va plus loin, Karl Zero.

Selon ses dires, invité dans l'émission TPMP, un ministre pourrait être impliqué dans cette histoire de pédopornographie !