Selon une étude, la pilule COVID de Merck, subventionnée par les contribuables, est liée à de nouvelles mutations du virus.

La pilule antivirale orale de Merck pour la COVID-19, le molnupiravir – commercialisé sous le nom de Lagevrio – pourrait favoriser le développement de nouveaux variants potentiellement mortels de la COVID-19, selon les auteurs d’une nouvelle étude préimprimée.

Selon l’étude, publiée le 27 janvier par une équipe de chercheurs américains et britanniques, « il est possible que certains patients traités par le molnupiravir ne se débarrassent pas complètement des infections par le SRAS-CoV-2, ce qui pourrait entraîner une transmission ultérieure de virus mutés par le molnupiravir ».

Merck a reçu d’importants fonds publics de l’administration Biden pour développer et distribuer le molnupiravir, et le gouvernement américain a acheté près de 2 millions de doses du médicament aux frais du contribuable.

L’étude, qui est en attente d’examen par les pairs, fait suite à la découverte d’un professeur de sciences et de mathématiques d’un collège de l’Indiana qui a constaté que de nombreuses variantes de la COVID-19 sont apparues après que le molnupiravir a commencé à être largement distribué.

Les scientifiques avaient depuis longtemps averti que le développement de telles mutations à partir de l’utilisation du molnupiravir était possible.

« Il n’est pas surprenant que le molnupiravir puisse causer [the] l’échappement de souches ou de sous-souches virales mutantes dans la population », a déclaré le Dr Harvey Risch. « Sa principale fonction est de faire muter le virus plus rapidement ».

Risch, professeur émérite et chercheur principal en épidémiologie (maladies chroniques) à la Yale School of Public Health, a déclaré au Defender:

« L’idée est qu’il va muter jusqu’à la mort. Mais certains mutants vivants pourraient en sortir, et cet article en apporte la preuve ».

Brian Hooker, Ph.D., P.E., responsable scientifique de Children’s Health Defenseaffirme que les auteurs de l’étude ont analysé les bases de données mondiales de séquences du SRAS-CoV-2 à la recherche de mutations caractéristiques de celles du molnupiravir (G-to-A et C-to-U) et ont constaté une augmentation de ces mutants à partir de 2022 – après la mise sur le marché du molnupiravir et spécifiquement dans les pays où le molnupiravir était distribué.

« Bien qu’il ne s’agisse pas d’une « preuve directe » que les mutations proviennent directement de l’utilisation du molnupiravir », a déclaré Hooker à The Defender, « les preuves sont très convaincantes, confirmant les craintes de nombreuses personnes qui ont mis en garde contre ce phénomène avant l’approbation du médicament par la FDA [Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments] fin 2021 ».

La FDA a accordé l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du molnupiravir le 23 décembre 2021, pour une utilisation dans les infections légères à modérées de la COVID-19 chez les patients de 18 ans et plus.

L’EUA est intervenue un jour seulement après que la FDA a autorisé le traitement antiviral COVID-19 de Pfizer, le Paxlovid.

Cette semaine, Merck a annoncé des revenus massifs provenant des ventes de molnupiravir en 2022, mais a prévu une baisse significative de ces ventes en 2023.

Mercredi, la FDA a supprimé l’obligation pour une personne d’être testée positive à la COVID-19pour obtenir une ordonnance pour le molnupiravir ou le Paxlovid.

‘Je pense que nous courons au désastre’

Le molnupiravir « agit en créant des mutations dans le génome de la COVID-19 qui empêchent le virus de se répliquer dans l’organisme, réduisant ainsi les chances qu’il provoque une maladie grave », selon Bloomberg.

Toutefois, selon Science, les résultats de l’étude préimprimée suggèrent que « certaines personnes traitées avec le médicament génèrent de nouveaux virus qui non seulement restent viables, mais se propagent ».

Cette découverte « souligne le risque d’essayer de modifier intentionnellement le code génétique de l’agent pathogène », ce qui amène certains chercheurs à « craindre que le médicament ne crée des variations plus contagieuses de la COVID pour la santé », rapporte Bloomberg.

Le virologue William Haseltine, Ph.D., président d’ACCESS Health International, a soulevé à plusieurs reprises de telles préoccupations au sujet du molnupiravir.

« Il est très clair que des virus mutants viables peuvent survivre sur le site [molnupiravir treatment] et concurrencer [with existing variants] », a déclaré M. Haseltine à Science. « Je pense que nous courons au désastre ».

Selon le Gateway Pundit, « Quand on étudie le fonctionnement de Lagevrio, cela ne devrait pas être un choc. La pilule attaque le virus COVID en essayant de modifier son code génétique ».

Le Gateway Pundit a rapporté :

« Une fois à l’intérieur d’une cellule humaine, un virus peut fabriquer 10 000 copies de son code génétique en quelques heures. Chaque copie effectuée augmente le risque que le virus fasse une rare erreur et crée une réplique inexacte.

« C’est ainsi que les mutations se produisent, comme nous l’avons vu avec la COVID. Un médicament qui modifie délibérément le code génétique d’un virus augmenterait considérablement le risque de mutation ».

Le Dr Jonathan Li, virologue et directeur du Li Laboratory, associé à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital, a déclaré à Bloomberg :

« Il y a toujours eu cette préoccupation sous-jacente que cela pourrait contribuer à un problème de génération de nouveaux variants. Cela a été largement hypothétique, mais cette étude préimprimée valide une grande partie de ces préoccupations ».

Selon Science, M. Haseltine et d’autres scientifiques craignaient depuis longtemps que le molnupiravir ne crée des mutations COVID-19 qui « survivraient et se propageraient – et se révéleraient peut-être plus transmissibles ou virulentes qu’auparavant ».

Un porte-parole de Merck a décrit cette théorie comme « une préoccupation hypothétique intéressante », avant que le médicament ne reçoive l’EUA.

Les mêmes scientifiques s’inquiètent également du fait que, outre le virus, l’ADN des personnes recevant le médicament pourrait également muter, rapporte Science.

Ces préoccupations ont conduit des « chercheurs et des scientifiques citoyens » à examiner les séquences du génome de la COVID-19 cataloguées dans la base de données internationale GISAID(Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data), en cherchant à identifier les mutations susceptibles d’être causées par le molnupiravir.

Il est clair que quelque chose se passe ici.

La recherche de ces mutations reposait sur le principe suivant : « Plutôt que d’induire des changements aléatoires dans le génome ARN du virus, [molnupiravir] est plus susceptible de provoquer des substitutions spécifiques d’acides nucléiques, la guanine se transformant en adénine et la cytosine en uracile», ajoute Science.

Grâce à ce processus, Ryan Hisner, professeur de sciences et de mathématiques dans un collège de Monroe, dans l’Indiana, décrit par Science comme un « chasseur de virus », a finalement « identifié des dizaines de séquences présentant des foyers de ces substitutions caractéristiques ».

M. Hisner a fait part de ses préoccupations sur Twitter, où il est entré en contact avec Thomas Peacock, docteur en virologie à l’Imperial College de Londres. Avec d’autres chercheurs britanniques et américains, ils ont « examiné systématiquement plus de 13 millions de séquences de SRAS-CoV-2 dans le GISAID et analysé celles qui présentaient des groupes de plus de 20 mutations », selon Science.

L’équipe a constaté qu’ « un grand sous-ensemble présentait les substitutions caractéristiques, toutes datent de 2022, après que le molnupiravir a commencé à être largement utilisé », rapporte Science.

Selon l’étude préimprimée, le Molnupiravir « agit en induisant des mutations dans le génome du virus pendant sa réplication. La plupart des mutations aléatoires sont susceptibles d’être délétères pour le virus, et beaucoup seront létales ».

Cependant, les chercheurs ont écrit :

« Il est possible que certains patients traités par le molnupiravir ne se débarrassent pas complètement des infections par le SRAS-CoV-2, ce qui pourrait entraîner une transmission ultérieure de virus mutés par le molnupiravir.

Nous avons entrepris d’examiner systématiquement les bases de données de séquençage mondiales pour trouver une signature de la mutagenèse du molnupiravir. Nous constatons qu’une classe spécifique de longues branches phylogénétiques apparaît presque exclusivement dans les séquences de 2022, après l’introduction du traitement au molnupiravir, et dans les pays et les groupes d’âge où l’utilisation du médicament est répandue.

Nos données suggèrent qu’une signature de la mutagenèse du molnupiravir peut être observée dans les bases de données de séquençage mondiales, dans certains cas avec une transmission à partir de l’extérieur ».

M. Peacock a déclaré à Science que ces « grappes (cluster) de signatures » étaient jusqu’à 100 fois plus susceptibles d’être identifiées dans les pays où le molnupiravir était largement utilisé, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, par rapport à des pays comme le Canada et la France, où il n’était pas largement utilisé.

« Il est clair que quelque chose se passe ici », a déclaré Peacock.

Merck : « aucune preuve » qu’un agent antiviral ait contribué à l’émergence de variantes circulantes.

Theo Sanderson, docteur en génétique à l’Institut Francis Crick et co-auteur du document préliminaire, a déclaré à Science : « Nous n’arrivons pas encore à une conclusion sur le risque », à savoir si ces mutations peuvent ou non conduire à des variants plus graves de COVID-19.

En effet, selon l’étude préimprimée, les variants identifiés par les chercheurs ne se sont pas révélées plus mortels ou plus résistants à l’immunité que les autres souches existantes de COVID-19.

Toutefois, M. Haseltine a illustré le risque potentiel par l’analogie avec la possession d’un lion de compagnie : « Ce n’est pas parce qu’il ne vous a pas mordu hier qu’il ne vous mordra pas aujourd’hui ».