Théorie : des civilisations extraterrestres pourraient utiliser des mini-trous noirs comme ordinateur quantique

Une équipe de chercheurs a proposé que des civilisations extraterrestres évoluées pourraient utiliser des trous noirs comme ordinateurs quantiques. Il s’agit à la fois d’une hypothèse folle et d’une solution potentielle au paradoxe de Fermi, qui explique pourquoi nous n’avons pas encore trouvé de vie dans d’autres parties de l’univers.

Image d’entête : représentation artistique du trou noir supermassif, entouré d’un disque de plasma magnétisé, émettant des éclats de rayons X. Les reflets de ces éruptions ont maintenant été détectés de l’autre côté du trou noir. (Dan Wilkins/ Université Stanford)

Comme l’explique une étude en cours d’évaluation par les pairs, une équipe de chercheurs allemands et géorgiens suggère que nous ne regardons pas les bons signaux dans notre recherche de vie extraterrestre (SETI).

Selon Gia Dvali, physicien théoricien à l’Institut Max Planck de physique, et Zaza Osmanov, professeur de physique à l’Université libre de Tbilissi, en Géorgie, interviewé par Universe Today :

Les chercheurs suggèrent que nous devrions plutôt rechercher des technosignatures émanant de mégastructures potentielles construites autour d’autres objets célestes, notamment des pulsars, des étoiles naines blanches et des trous noirs.

Pour trouver un nouvel endroit où chercher la vie extraterrestre, les chercheurs suggèrent de s’intéresser à l’informatique quantique à grande échelle, qui permettrait aux extraterrestres de traiter des données à une vitesse étonnante, en jouant à des jeux avec les plus hauts paramètres, peut-être, ou en extrayant de la cryptomonnaie.

Et, comme il s’avère, les trous noirs pourraient être l’endroit idéal pour faire précisément cela.

Toujours selon Dvali et Osmanov à Universe Today :

Quel que soit le degré d’avancement d’une civilisation ou la différence entre la composition et la chimie de ses particules et les nôtres, nous sommes unifiés par les lois de la physique quantique et de la gravité. Ces lois nous informent que les stockeurs d’informations quantiques les plus efficaces sont les trous noirs.