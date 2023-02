Tunisie : Le pôle judiciaire défère l’affaire de complot contre la sûreté de l’État – dont BHL – devant le juge d’instruction

Pas un seul mot sur les plateaux télé des médias parisiens !

Il est tout de même assez curieux de constater qu’en Tunisie une enquête antiterroriste a été déférée devant le juge d’instruction concernant un complot contre la sûreté de l’État impliquant Bernard Henri Lévy et malgré ça pas un seul mot dans les médias hexagonaux ! La presse arabophone tunisienne multiplie les articles le concernant : ici, ici et ici. Il ne s’agit pas de l’accuser de manière catégorique mais au moins traiter l’information. Il est vrai que l’ajout de son nom dans la liste d’une vingtaine de personnes qui ont déjà été arrêtées en Tunisie peut être une stratégie de détournement de l’attention. Dans tous les cas, étant donné le CV sulfureux de Botul et son implication dans énormément de guerres et de conflits, l’affaire doit être prise au sérieux, aussi bien par les autorités tunisiennes que les médias français.

Le pôle judiciaire antiterrorisme a décidé, ce vendredi, de déférer le dossier du complot contre la sûreté de l’État, devant le juge d’instruction, sur la foi des articles 49, 51 et 55 du code pénal, avec l’accusation de constitution d’une entente en rapport avec des actes terroristes.

La décision compte les noms de 17 personnes :

Khayem Turki Abdelahmid Jelassi Kamel Letaïef Jawher Ben Mbarek Issam Chebbi Chaïma Ben Aïssa Mohamed Ben Dhaou Ahmed Doula Noureddine Boutar Mohamed Moncef Ben Attia Ghazi Chaouachi Ridha Belhaj Karim Guellati Ali Hlioui Bernard Henri Levy Rafik Chaâbouni Najla Letaïef

source : Le Libre Penseur