Le séisme de magnitude 7.8 sur l'échelle ouverte de Richter a plongé dans le Néant toute une région et sa longue et très riche histoire.

De multiples scènes miraculeuses de sauvetage sont diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La ville d'Antakya, plus connue en France sous le nom d'Antioche, et son club de foot Hatayspor: n'a pas été épargnée. Si le joueur de foot ghanéen Christian Atsu a été extrait des décombres la nuit dernière, deux autres joueurs du club portés disparus ont été sauvés ce matin.

Le drame qui frappe le sud-est de la Turquie et le nord syrien est effroyable. Ce matin, le terrible chiffre de 5 000 morts a été dépassé. Des milliers de personnes sont toujours piégées sous les décombres.

La ville d'Antioche est célèbre pour son église Saint-Pierre creusée dans la roche (première église chrétienne au monde). Elle comporte un souterrain qui aurait permis aux premiers chrétiens de fuir en cas de persécutions. Selon les premiers retours, l'église ne serait pas trop touchée, dû à son emplacement.

Antioche ​était la principale métropole de la Syrie hellénistique, romaine et byzantine et conserve un rôle important sous la domination arabe, de nouveau byzantine, seldjoukide et croisée.