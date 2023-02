Des chercheurs de l’UCL et de l’Université de Cambridge ont découvert un nouveau type de glace qui ressemble plus à l’eau liquide que toutes les autres glaces connues et qui pourrait réécrire notre compréhension de l’eau et de ses nombreuses anomalies.

La glace nouvellement découverte est amorphe, c’est-à-dire que ses molécules sont désorganisées et non ordonnées comme dans la glace cristalline ordinaire. La glace amorphe, bien que rare sur Terre, est le principal type de glace que l’on trouve dans l’espace. En effet, dans l’environnement plus froid de l’espace, la glace ne dispose pas d’une énergie thermique suffisante pour former des cristaux.

Pour l’étude, publiée dans la revue Science, l’équipe de recherche a utilisé un processus appelé broyage à billes, en secouant vigoureusement de la glace ordinaire avec des billes d’acier dans un bocal refroidi à -200 degrés centigrades.

Ils ont constaté qu’au lieu de produire de petits morceaux de glace ordinaire, le processus a donné naissance à une nouvelle forme amorphe de glace qui, contrairement à toutes les autres glaces connues, avait la même densité que l’eau liquide et dont l’état ressemblait à celui de l’eau sous forme solide. Ils ont nommé cette nouvelle glace « glace amorphe de densité moyenne » (MDA).

L’équipe a suggéré que la MDA (qui ressemble à une fine poudre blanche) pourrait exister à l’intérieur des lunes de glace du système solaire externe, car les forces de marée des géants gazeux tels que Jupiter et Saturne pourraient exercer sur la glace ordinaire des forces de cisaillement similaires à celles créées par le broyage à billes. En outre, l’équipe a découvert que lorsque le MDA était réchauffé et recristallisé, il dégageait une quantité extraordinaire de chaleur, ce qui signifie qu’il pourrait déclencher des mouvements tectoniques et des « tremblements de glace » dans la couche de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur qui recouvre des lunes comme Ganymède.

L’auteur principal, le professeur Christoph Salzmann (Chimie UCL), a déclaré : « L’eau est le fondement de toute vie. Notre existence en dépend, nous lançons des missions spatiales à sa recherche, et pourtant, d’un point de vue scientifique, elle est mal comprise. »

« Nous connaissons 20 formes cristallines de glace, mais seuls deux types principaux de glace amorphe ont été découverts jusqu’à présent, connus sous le nom de glaces amorphes à haute densité et à basse densité. Il y a un énorme écart de densité entre les deux et l’idée reçue était qu’aucune glace n’existait dans cet écart de densité. Notre étude montre que la densité de MDA se situe précisément dans cet écart de densité et cette découverte pourrait avoir des conséquences importantes pour notre compréhension de l’eau liquide et de ses nombreuses anomalies. »

L’écart de densité entre les glaces amorphes connues a conduit les scientifiques à suggérer que l’eau existe en fait sous forme de deux liquides à des températures très basses et que, théoriquement, à une certaine température, ces deux liquides pourraient coexister, l’un flottant au-dessus de l’autre, comme lorsqu’on mélange de l’huile et de l’eau. Cette hypothèse a été démontrée dans une simulation informatique, mais non confirmée par l’expérience. Les chercheurs affirment que leur nouvelle étude pourrait remettre en question la validité de cette idée.

Le professeur Salzmann a déclaré : « Les modèles existants de l’eau devraient être testés à nouveau. Ils doivent être capables d’expliquer l’existence de la glace amorphe de densité moyenne. Cela pourrait être le point de départ pour expliquer enfin l’eau liquide ».

Les chercheurs ont proposé que la glace nouvellement découverte puisse être le véritable état vitreux de l’eau liquide – c’est-à-dire une réplique précise de l’eau liquide sous forme solide, de la même manière que le verre des fenêtres est la forme solide du dioxyde de silicium liquide. Toutefois, selon un autre scénario, le MDA n’est pas du tout vitreux, mais se trouve dans un état cristallin fortement cisaillé.

Le professeur Andrea Sella (chimie de l’UCL), co-auteur de l’étude, a déclaré : « Nous avons montré qu’il est possible de créer ce qui ressemble à une sorte d’eau d’arrêt. C’est une découverte inattendue et assez étonnante ».

L’auteur principal, le Dr Alexander Rosu-Finsen, qui a réalisé le travail expérimental pendant son séjour à l’UCL Chemistry, a déclaré : « Nous avons secoué la glace comme des fous pendant longtemps et détruit la structure cristalline. Plutôt que de nous retrouver avec des morceaux de glace plus petits, nous avons réalisé que nous avions trouvé un tout nouveau type de chose, avec des propriétés remarquables. »