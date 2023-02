De plus en plus de voix s’élèvent contre le vaccin anti-Covid à ARNm. La dernière en date, celle du professeur Retsef Levi du Massachusetts Institute Of Technology (MIT). Dans une vidéo publiée lundi 30 janvier 2023 sur son compte Twitter, il a affirmé que les preuves selon lesquelles “les vaccins à ARNm causent de graves dégâts, y compris la mort, en particulier chez les jeunes, sont de plus en plus nombreuses et incontestables." "Il faut arrêter de leur en injecter tout de suite”, martèle-t-il.

Ce professeur au MIT, diplômé en mathématiques, passé par IBM en tant que doctorant et par le ministère israélien de la Défense en tant qu’officier de renseignement, explique avoir "plus de 30 ans d'expérience en tant que praticien et universitaire dans l’analyse des données pour évaluer et gérer les risques, en particulier dans les politiques et système de santé, ainsi que la gestion de la sécurité et de la qualité de la fabrication des médicaments biologiques”.

Il a notamment été impliqué dans le développement de méthodologies de gestion des risques et de la sécurité pour diverses organisations des secteurs sanitaire, pharmaceutique et pétrolier, explique le MIT sur son site.

“Les programmes de vaccinations doivent s’arrêter”

C’est ainsi sur la base de son analyse des données de différentes études qu’il affirme, dans la vidéo, que “ni les gouvernements ni les laboratoires de Big Pharma n’ont été capables de satisfaire leurs engagements en matière d’efficacité” des vaccins ARNm. Retsef Levi rajoute même que les risques de se faire vacciner “l’emportent désormais sur les avantages”.

"Je filme cette vidéo pour partager ma ferme conviction qu'à ce stade, tous les programmes de vaccination anti-Covid à ARNm doivent s'arrêter immédiatement", a-t-il affirmé.

Ce professeur estime que ces campagnes de vaccination devraient s’arrêter car “elles ont complétement échoué à satisfaire l’une de leurs promesses, celle qui concerne l’efficacité” des vaccins. De son avis, les injections doivent cesser car, “plus important encore, les preuves qu’ils causent un niveau de préjudice sans précédent, y compris la mort de jeunes et d'enfants, sont de plus en plus nombreuses et indiscutables”.

Retsef Levi dit se baser sur des études qui démontrent que le vaccin est aussi “dangereux qu’inefficace”. “Je pense que les preuves cumulées sont concluantes et confirment notre inquiétude quant au fait que les vaccins à ARNm provoquent effectivement un arrêt cardiaque soudain à la suite d'une myocardite induite par le vaccin”, a-t-il déclaré.

ll s’agit de données provenant de plusieurs pays, comme la Grande-Bretagne, l’Écosse, l’Australie qui corroborent les données récoltées en Israël. “Des données supplémentaires d'Israël indiquent qu'en 2021, le service médical d’urgence (SMU) en Israël a effectué plus de 3 000 réanimations de plus par rapport à 2019, ce qui représente une augmentation de 27 %”.

Un “choix scientifique et éthique”

Il poursuit : “Deux études en Thaïlande et en Suisse dans lesquelles les personnes vaccinées ont été testées avant et après avoir reçu un vaccin, indiquent que les taux de lésions cardiaques sont susceptibles d'être significativement plus élevés que les taux détectés par le diagnostic clinique (...) Il existe également une relation statistique signifiante entre le nombre de vaccins Pfizer administrés à une population et le nombre cas de problèmes cardiaques”.

Ce professeur du MIT ne s’arrête pas là, citant des rapports d’autopsie de gens décédés peu après avoir reçu le vaccin : “Les rapports indiquent que dans un grand nombre de cas, il existe de solides preuves que la mort a été causée par une myocardite induite par le vaccin”.

Pour Retsef Levi, la suspension des programmes de vaccination serait un “choix scientifique et éthique”, tout comme le “retrait du marché de ces produits pharmaceutiques”. “Il s’agit clairement du produit médical le plus défectueux de l’histoire des produits médicaux, tant en termes d’efficacité que d’innocuité”, a-t-il conclu.

Depuis sa fabrication et sa mise sur le marché, le vaccin ARNm et son innocuité sont constamment remis en cause. Retsef Levi n’a pas dévoilé les liens vers les études sur lesquelles il a dit se baser.

Source F-S