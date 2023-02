Une agence israélienne diffusait de fausses informations aux Français avec l’aval de BFMTV

La chaîne de télévision BFMTV, dirigée par le Franco-Israélien Patrick Drahi, est secouée par une affaire d’informations biaisées et orientées diffusées sans validation de la rédaction en chef. Après une enquête interne, l’un des journalistes de la chaîne, Rachid M’Barki, a été suspendu par le directeur Marc-Olivier Fogiel pour avoir fait passer des brèves pour le compte de clients étrangers, sans respecter la ligne éditoriale de la chaîne.

L’alerte a été donnée par le journaliste Frédéric Métézeau, travaillant pour la cellule investigation de Radio France, qui a coordonné une enquête internationale, baptisée « Story Killers ». Cette enquête avait pour but de dénoncer les pratiques d’une entreprise israélienne spécialisée dans l’influence, la manipulation électorale et la désinformation. Les journalistes ont infiltré cette entreprise, nommée Team Jorge, qui travaille dans la zone d’activités de Modiin, entre Jérusalem et Tel Aviv, et ont révélé qu’elle avait recruté des journalistes pour diffuser des informations biaisées dans le cadre de 33 campagnes électorales dans le monde entier, principalement en Afrique. L’entreprise affirme que ses interventions ont été couronnées de succès dans 27 cas sur 33.