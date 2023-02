Une dernière étude confirme que l’immunité naturelle est aussi bonne voire meilleure que la vaccination contre le covid-19

Selon une nouvelle étude, l’immunité post-infection est similaire, voire supérieure, à la protection conférée par les vaccins contre le covid-19.

Les chercheurs ont constaté que la protection post-infection – connue sous le nom d’immunité naturelle – était forte et restait significative au fil du temps. Contre les variants Wuhan, Alpha et Delta, la protection contre la réinfection était de 85 % à quatre semaines, de 78 % à 40 semaines et de 55,5 % à 80 semaines.

Cette protection a chuté plus rapidement contre le sous-variant Omicron BA.1, tombant à 36 % à 40 semaines, et la protection contre la maladie symptomatique est également tombée en dessous de 50 %.

Mais les chercheurs ont constaté que la protection contre les maladies graves était forte contre toutes les souches, y compris le sous-variant BA.1. Les personnes naturellement immunisées bénéficiaient d’une protection de 88,9 % contre la BA.1 à 40 semaines, ce qui était en fait plus élevé que contre les souches antérieures.

« Notre analyse a révélé une réduction significative de la protection contre la réinfection par le variant omicron BA.1, mais les niveaux de protection contre la maladie grave sont restés élevés », ont déclaré dans l’étude le Dr Stephen Lim, de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’université de Washington, et ses coauteurs.

Le Dr Brett Giroir, un ancien responsable de la santé de l’administration Trump dont le post sur l’immunité naturelle a été censuré par Twitter au nom du Dr Scott Gottlieb, membre du conseil d’administration de Pfizer, a déclaré que l’étude « démontre la robustesse de l’immunité naturelle. »

Le Dr Vinay Prasad, épidémiologiste à l’Université de Californie, San Francisco, qui n’a pas non plus participé à l’étude, a déclaré que l’article présentait un « argument convaincant selon lequel nous pouvons effectivement cesser de stimuler les individus à risque moyen (la plupart des adultes) qui ont eu le covid. »

« La politique vaccinale aurait dû être différente chez les personnes ayant déjà été malades », a également déclaré Prasad.

Les responsables de la santé publique ont déclaré à plusieurs reprises que la vaccination est meilleure que l’immunité naturelle, ou que les personnes naturellement immunisées devraient quand même se faire vacciner malgré la protection dont elles bénéficient. D’autres pays ont reconnu l’immunité naturelle en abaissant le nombre de doses recommandées pour la population.

Comparaison avec la vaccination

Les chercheurs ont effectué un examen et une méta-analyse en recherchant des études sur l’immunité naturelle menées jusqu’au 31 septembre 2022. Les études étaient incluses si un groupe de personnes naturellement immunisées et non vaccinées était comparé à des personnes non vaccinées qui n’avaient pas été infectées. Les études qui incluaient également des personnes vaccinées étaient incluses si la recherche incluait également des personnes non vaccinées et naturellement immunisées. Les études qui ne présentaient que des résultats concernant l’immunité naturelle en combinaison avec la vaccination, ou immunité hybride, ont été exclues.

Les chercheurs ont utilisé une technique de modélisation appelée méta-régression bayésienne pour obtenir des estimations groupées de la protection en fonction du temps écoulé depuis l’infection.

Au total, 65 études ont été incluses dans la méta-analyse, provenant de 19 pays différents. Cependant, seules 30 d’entre elles contenaient des informations sur le temps écoulé depuis l’infection, et un sous-ensemble d’entre elles contenait des informations sur un ou plusieurs des résultats – infection, maladie symptomatique et maladie grave – au cours de l’ère BA.1.

L’une des principales conclusions des chercheurs était que l’étude montrait que l’immunité naturelle « est au moins équivalente, sinon supérieure, à celle fournie par les vaccins à ARNm à deux doses », ou les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna.

Cette conclusion était étayée par des références à deux études seulement – un article non publié et un article publié du Qatar – qui ont montré que l’immunité naturelle était plus protectrice que les vaccins à ARNm. Un graphique de l’étude montrait également que l’immunité naturelle conférait une meilleure immunité à la vaccination contre l’infection, la maladie symptomatique et la maladie grave – y compris contre trois doses de vaccin, ou une série primaire et un rappel.

Les chercheurs ont également souligné que le COVID-19 peut causer des problèmes, y compris la mort, mais n’ont pas mentionné les effets secondaires de la vaccination qui peuvent également causer des problèmes à long terme, y compris la mortalité.

Parmi les limites de l’étude, citons le faible nombre d’études analysées pour l’analyse et le recours à des études d’observation.

L’étude a été publiée par The Lancet. Les chercheurs ont reçu des fonds de plusieurs sources, dont la Fondation Bill et Melinda Gates. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a encouragé à plusieurs reprises la vaccination pendant la pandémie.

(…)

Traduction de The Epoch Times par Aube Digitale