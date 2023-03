9 experts de renom: Les rayonnements RF peuvent entraîner des lésions cérébrales et la maladie d’Alzheimer

Les recherches sur les rayonnements radiofréquences (RF) de la 5G montrent qu’ils peuvent causer des lésions cérébrales et éventuellement entraîner la démence et la maladie d’Alzheimer, selon neuf experts indépendants dans le domaine des rayonnements RF.

Dans un article révisé par des pairs et publié la semaine dernière dans la revue Annals of Clinical and Medical

Les experts ont appelé les autorités à tenir compte des avis de la communauté scientifique sur les radiofréquences en établissant un « cadre réglementaire plus strict » sur les rayonnements radioélectriques et en interrompant le déploiement des technologies 5G – notamment les compteurs intelligents et les tours cellulaires 5G – jusqu’à ce qu’une équipe de « scientifiques qualifiés et indépendants de l’industrie » examine les risques de la technologie.

« La situation est absurde », a déclaré Mona Nilsson, directrice générale de la Fondation suédoise pour la radioprotection et auteure principale de l’article.

Bien que les deux premières études publiées sur les effets de la 5G sur les humains et les animaux aient fait état d’effets néfastes graves sur la santé, les autorités gouvernementales et les entreprises de télécommunications continuent d’installer des tours cellulaires 5G et des compteurs intelligents sur les habitations et autour de celles-ci, a déclaré Mme Nilsson au Defender.

Le Dr Lennart Hardell, éminent scientifique spécialiste des risques de cancer liés aux radiations et co-auteur de l’article, a déclaré au Defender : « Je pense qu’il est temps d’avoir une discussion éthique. »

« Quel type de société devrions-nous avoir ? » a demandé M. Hardell, oncologue et épidémiologiste à la Fondation pour la recherche sur l’environnement et le cancer, auteur de plus d’une centaine d’articles sur les rayonnements non ionisants.

« Le gouvernement peut-il exposer les gens à une pollution dangereuse dans leur propre maison sans qu’ils puissent s’en échapper ? » a-t-il demandé.

D’un point de vue éthique, il s’agit d’une situation sociétale très problématique, a déclaré M. Hardell.

Tant de recherches et toujours rien

M. Hardell, Mme Nilsson et leurs coauteurs sont à la tête d’organisations indépendantes en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande qui s’intéressent aux rayonnements radioélectriques.

Ils ont déclaré que la première étude sur les effets de la 5G a montré que des personnes ont ressenti une pléthore de symptômes – notamment de graves troubles du sommeil, des vertiges, des problèmes de peau, des problèmes de concentration, des acouphènes, des troubles de la mémoire à court terme, de la confusion, de la fatigue, une tendance à la dépression, des symptômes cardiaques et pulmonaires et des palpitations cardiaques – quelques jours après l’installation d’une tour cellulaire 5G au-dessus de leur appartement.

La deuxième étude sur la 5G a montré que les rats exposés à la 5G présentaient une incidence accrue de dommages aux neurones et une augmentation du stress oxydatif dans le cerveau.

Ces effets pourraient éventuellement conduire à des maladies cérébrales dégénératives, telles que la démence, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurologiques, ont déclaré les auteurs.

Mme Nilsson a déclaré que de nombreuses études antérieures montraient les effets néfastes des rayonnements RF sur le cerveau et le système nerveux.

D’après une compilation réalisée par Henry Lai, Ph.D., professeur émérite de bio-ingénierie à l’université de Washington, 244 études réalisées entre 2007 et 2022 ont montré les effets neurologiques négatifs des rayonnements radioélectriques, a indiqué Mme Nilsson.

« Nous disposons de tant de recherches et de tant de scientifiques qui font entendre leur voix de plus en plus fort – et pourtant rien ne se passe parce que les institutions qui ont influencé les autorités […] sont capturées par l’industrie », a déclaré Mme Nilsson.

M. Hardell et Rainer Nyberg, Ph.D.,professeur émérite d’éducation et d’études sociales à l’Université d’Åbo Akademi en Finlande et coauteur de l’article, a lancé en 2017 l’Appel de la 5Gqui demande aux décideurs politiques d’interrompre le déploiement de la 5G en raison du risque de graves conséquences pour la santé humaine jusqu’à ce que les risques aient été étudiés par des scientifiques n’ayant aucun lien avec l’industrie.

Au 10 janvier, 430 médecins et scientifiques du monde entier avaient signé l’appel en faveur de la 5G.

Malgré l’accumulation de preuves scientifiques d’effets nocifs, les autorités « continuent d’ignorer les preuves de plus en plus nombreuses de risques évidents », affirment les auteurs dans leur article.

Les autorités réglementaires affirment que les lignes directrices actuelles sont suffisantes pour protéger les personnes contre les risques. Mais ils s’appuient sur un « groupe limité d’experts » – qui ne sont pas représentatifs de la communauté scientifique dans son ensemble – pour étayer leur position, selon les auteurs.

En outre, la majorité de ces experts ont des « liens avec les entreprises de télécommunications », affirment les auteurs.

Que faut-il faire pour résoudre le problème ?

Les auteurs ont déclaré qu’un nouveau comité composé de scientifiques qualifiés et indépendants de l’industrie est nécessaire de toute urgence pour une évaluation scientifique solide de la 5G.

D’ici là, « le déploiement de la 5G doit s’arrêter », ont-ils déclaré.

Le déploiement de la 5G est une « violation des droits de l’homme »

Étant donné que les niveaux de rayonnement RF de la 5G sont bien supérieurs aux niveaux connus pour être nocifs pour la vie humaine et la faune, l’auteur considère que c’est « une violation des droits de l’homme que d’imposer ce rayonnement nocif à des personnes dans leur propre maison sans leur consentement éclairé ».

« Il s’agit d’une violation flagrante des droits de l’homme [that is], conséquence de la corruption de la science et des experts chargés d’évaluer la science », a déclaré Mme Nilsson.

M. Hardell s’est dit pessimiste quant à la capacité des autorités réglementaires à tenir compte des conseils que lui et ses coauteurs prodiguent dans leur dernier article.

« L’industrie et les hommes politiques ont décidé qu’il n’y avait pas de problème et qu’il fallait continuer », a-t-il déclaré.

Néanmoins, M. Hardell a déclaré que l’article – et l’appel 5G – sont des documents historiques importants qui montrent que les scientifiques ont mis en garde contre les effets de la 5G sur la santé.

De plus, il est important que les scientifiques continuent à écrire sur le sujet, car comment pourraient-ils faire autrement, en tant qu’êtres humains éthiques ?

Les rapports de cas publiés par M. Hardell et Mme Nilsson sur les effets de la 5G ont montré que les personnes devaient quitter leur domicile pour soulager leurs symptômes, a souligné M. Hardell.

« Avons-nous vraiment un polluant environnemental si fort ou si dangereux que les gens doivent quitter leur propre maison ? Je veux dire, comment pouvons-nous tolérer cela ? » a-t-il demandé.

M. Hardell a déclaré qu’il était particulièrement préoccupé par les personnes pauvres.

Les personnes présentées dans les rapports de cas avaient les moyens de déménager pour préserver leur santé, mais la plupart des gens n’ont pas les ressources économiques nécessaires pour le faire, a-t-il ajouté.

Suzanne Burdick