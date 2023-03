Au Pérou, un temple de la civilisation wari vieux de 1 200 ans découvert

Au Pérou, une équipe d'archéologues a découvert un temple appartenant à la civilisation wari, qui a prospéré de 600 à 1 000 apr. J.-C. Il aurait été construit vers 770.

C'est une nouvelle preuve de l'importance accordée aux cérémonies rituelles dans la culture wari, qui a précédé les Incas. Une équipe d'archéologues a récemment révélé l'existence d'un ancien temple de cette civilisation du premier millénaire, au Pérou, à Pakaytambo, à environ 600 km au sud-est de Lima, a rapporté The Art Newspaper jeudi 23 février 2023.

L'étude, dirigée par David Reid, chercheur à l'université de l'Illinois, à Chicago, a été publiée dans le Journal of Anthropological Archaeology. Le temple aurait été édifié vers 770 apr. J.-C, à l'apogée de la civilisation wari, qui a notamment prospéré dans une grande partie du Pérou entre 600 et 1 000, avant l'arrivée des Incas (1 400 à 1 530).

Cérémonies, processions...

"La présence des Wari dans la région a toujours été difficile à établir, a souligné David Reid à The Art Newspaper. Aucune trace écrite n'a été laissée par l'empire Wari. Ses frontières politiques sont mal connues. Alors, lorsque nous avons découvert l'enceinte de la plate-forme en forme de 'D', la marque distinctive des temples wari, on était très contents", s'est-il satisfait.

Des poteries, des ossements de mammifères ou encore des coquilles de moules, ont été exhumés des anciennes chambres par les archéologues. Autant de pièces traduisant le fonctionnement domestique des autorités du temple. Mais ce complexe n'était pas destiné qu'à cet usage. En effet, des cérémonies religieuses et des processions se déroulaient en son sein. En contrebas, les immenses places publiques pouvaient accueillir des centaines de personnes qui assistaient à ces rites, selon l'étude.

Une trentaine de complexes découverts

Au gré de son expansion sur les parties côtière et andine du Pérou, aux frontières de l'Équateur et de la Bolivie, les Wari ont construit des complexes essentiellement utilisés à des fins religieuses. Il s'agissait de créer un lieu de rassemblement pouvant accueillir une diversité de groupes ethniques et linguistiques. Pour le pouvoir, ces événements devaient symboliser l'assujetissement de ces différents peuples à une autorité centralisée. Au total, une trentaine de sites semblables à celui de Pakaytambo ont été révélés au Pérou.

