Bilan après 3 ans de Covid : Les complotistes étaient plus fiables que les politiciens

Après trois ans de Covid et de restrictions massives de nos droits fondamentaux, il est temps de faire le point. D’autant plus que les politiciens affirment que de nombreux faits n’étaient pas connus à l’époque. Vraiment ? Ce bref aperçu met en évidence ce qui était connu et à quel moment, et qui avait finalement raison – les politiciens et les experts du gouvernement ou les détracteurs des mesures, diffamés comme complotistes.

Depuis trois ans, le Covid domine notre quotidien. Etant donné qu’un discours critique sur la manière de procéder a été largement empêché et que les critiques ont été diffamées comme des théories du complot, il est grand temps de faire le bilan. Et de voir ce qui était connu et à quel moment. Car certains politiciens et représentants des médias affirment aujourd’hui qu’à l’époque personne n’aurait pu le savoir.

Est-ce vraiment le cas – ou ne s’agit-il pas plutôt de détourner l’attention des mesures et du vaccin Covid pour lesquels ils avaient fait une promotion si véhémente, diffamant les personnes d’opinion différente – ou même voulant les priver de leurs droits fondamentaux ?

1. Pandémie ou pandémie de test

En mars 2020, on savait que le Covid était une pandémie de test ! Que l’augmentation extrême du nombre de cas était donc due à un test totalement inadapté. C’est ce qui a été souligné le 15 mars 2020 lors de la diffusion de l’interview du Dr Köhnlein. Plus tard, il a également été prouvé scientifiquement que le test Covid était totalement inadapté.

2. Atteintes aux droits fondamentaux

En avril 2020, on savait que les mesures Covid constituaient des atteintes illégales à nos droits fondamentaux. Nous en avons parlé le 13 avril à l’occasion de la plainte déposée par un avocat auprès du Ministère public de la Confédération suisse.

Comme nous le savons tous, les mesures ont ensuite été considérablement renforcées, jusqu’au confinement !

3. Pression sociale pour une vaccination « volontaire » obligatoire

En mai 2020, soit plus de six mois AVANT que les injections de thérapie génique Covid ne soient disponibles, il était évident qu’une vaccination de masse allait être imposée. Dans l’émission du 15 mai 2020, nous avons présenté des indices plus qu’évidents et une pétition à ce sujet. Cela a été massivement nié par les politiciens et les vérificateurs de faits. Comme nous le savons aujourd’hui, l’introduction d’une vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population a pu être évitée de justesse au Bundestag. Mais sous la pression sociale massive, de très nombreuses personnes se sont senties obligées de se faire vacciner contre leurs convictions.

4. Intervention sur l’ADN

Très tôt, les premiers faits concernant le vaccin ARNm à venir ont montré qu’il pouvait interférer avec l’ADN et entraîner des problèmes massifs. Certains experts ont attiré l’attention sur ce point, ce qui leur a valu d’être fortement mis sous pression et sanctionnés. Nous avons fait part de ces faits et de ces avis d’experts en juillet 2020, soit plus de 5 mois AVANT le début des premières vaccinations en Allemagne. Cela n’a pas été pris en compte par les instances compétentes comme le RKI et le PEI, ni repris par les médias. Comme le montrent aujourd’hui les nombreux dommages causés par les vaccins, ces experts hors du courant dominant avaient sans doute raison.

5. Augmentation des décès après les premières vaccinations

Trois mois seulement après le début des « vaccinations géniques », les premiers effets dévastateurs des vaccins sont apparus dans les maisons de retraite. Mais ni notre premier appel à la vigilance, lancé mi-avril 2021 et suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs, ni les appels suivants n’ont été entendus. Au lieu d’arrêter immédiatement cette vaccination mortelle pour de nombreuses personnes, la campagne de vaccination a été massivement étendue.

6. Taux d’occupation des lits de soins intensifs

En avril 2021, les premiers lanceurs d’alerte ont indiqué que la prétendue surcharge des unités de soins intensifs n’existait pas comme on le disait. Au contraire, des lits ont été massivement supprimés. Malgré cela, la population a été totalement effrayée par la prétendue menace de surpopulation des unités de soins intensifs. Même des mois plus tard, des professionnels ont analysé les chiffres et ont clairement démontré que les affirmations des politiciens étaient fausses.

7. Les dommages liés à la vaccination prennent le dessus

Bien que les rapports sur les dommages causés par les vaccins s’accumulent de mois en mois et que le hashtag #plötzlich-und-unerwartet (soudain-et-inattendu) explose sur Twitter en raison des nombreux décès surprenants, on continue à promouvoir massivement la « piqûre génique » et à diffamer ses détracteurs. Même à la mi-août 2021, Karl Lauterbach affirmait encore sans la moindre gêne que le vaccin Covid n’avait aucun effet secondaire et qu’il protégeait !

À un moment où non seulement l’augmentation massive des dommages causés par les vaccins était connue, mais où l’on savait également que les études d’efficacité étaient fausses. Comme on le découvrira plus tard en interrogeant le Parlement européen, l’efficacité des vaccins à ARNm n’avait même pas été testée !

Lorsque les hommes politiques semblaient encore être des hommes d’honneur, ils ne se seraient pas accrochés à leur poste et auraient démissionné de leur plein gré après la révélation de fausses déclarations aussi flagrantes et aux conséquences aussi graves.

Une histoire sans fin

On pourrait encore examiner cela avec beaucoup d’autres aspects. Qu’il s’agisse des conséquences sur la fertilité et la grossesse ; des résultats d’autopsie cités à la conférence des pathologistes ; des données de facturation des caisses d’assurance maladie, qui ont rapidement montré qu’il y avait plus de défaillances dues à la vaccination qu’au Covid ; etc. etc…. sur pratiquement tous les points, les personnes diffamées en tant que critiques et complotistes ont eu raison et les politiciens et experts gouvernementaux ont eu tort. Il est particulièrement intéressant de noter que la plupart de ces personnes ont rassemblé et publié ces faits bénévolement pendant leur temps libre et ne disposent pas de budgets de plusieurs millions et d’une armée de collaborateurs comme les autorités compétentes ou les médias mainstream.

Ce qui est nécessaire maintenant

Au plus tard depuis l’audition de la commission de la santé du Bundestag allemand le 14 mars 2022, aucun politicien ne peut prétendre qu’il n’était pas au courant des nombreux effets secondaires et dommages dramatiques liés à la vaccination. Malgré cela, le personnel de santé a continué à être harcelé par l’obligation de vaccination et la vaccination est toujours recommandée. Et ce, bien que le ministre fédéral de la Santé lui-même, Karl Lauterbach, ait admis que la vaccination ne protège pas de la contagion !

Mais de telles contradictions ne sont pas nouvelles chez Karl Lauterbach, comme l’a déjà montré le documentaire qui lui est consacré.

Depuis, plusieurs tribunaux ont confirmé que nombre de ces mesures étaient illégales. Compte tenu de cela, la moindre des choses serait que les victimes des mesures et des diffamations soient réhabilitées et indemnisées par les gagnants de la crise. En outre, il faudrait bien entendu présenter des excuses publiques et rétablir la bonne réputation des personnes dénigrées.

Il serait également nécessaire de procéder à une enquête pénale. Avec une interdiction à vie pour les condamnés d’occuper tout poste politique, scientifique et de responsabilité, afin que cela ne puisse vraiment plus se reproduire ! Dans un État de droit, cela devrait aller de soi ! Sans que le peuple doive d’abord l’exiger !

Il va de soi qu’avec un vaccin qui ne protège pas contre la contagion mais qui peut entraîner des dommages massifs, les vaccinations sont immédiatement interrompues. Celui qui continue à vacciner malgré ces faits accepte à bon compte d’infliger des lésions corporelles, voire la mort !

Aidez-nous à diffuser ces faits et ces corrélations. Ce n’est qu’ensemble que nous avons une chance de corriger ces dysfonctionnements mondiaux. Merci beaucoup !

