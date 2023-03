Bitcoin : nouveau séisme dans les cryptos, la banque Silvergate fait faillite

L'une des principales banques classiques soutenant la finance décentralisée vient d'annoncer sa mise en liquidation. Après un effet boule de neige, l'institution financière américaine a jeté l'éponge, laissant ses clients sur le carreau et provoquant un vent de panique dans l'écosystème crypto.



Rien ne va plus dans les cryptos. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, le glas a sonné pour la holding Silvergate. Sa maison mère Silver Capital annonçait dans la nuit, dans un communiqué , « son intention de réduire ses activités et de liquider volontairement Silvergate Bank ». Pour la première fois dans la courte histoire des cryptomonnaies, le secteur bancaire traditionnel est directement ébranlé par les cryptomonnaies. En quelques mots, un hard reset s'est appliqué sur les 35 ans d'ancienneté, les milliards d'actifs et les 279 employés (fin 2021) de l'établissement bancaire.



Effet domino dans la crypto



La banque californienne facilitait les échanges entre monnaies FIAT (dollars, euros...) et cryptomonnaies par l'intermédiaire de son réseau Silvergate Exchange Network. Son réseau de paiements est désormais suspendu. C'était l'une des rares banques traditionnelles à gérer des sociétés issues du monde crypto. Avant la faillite de FTX, Silvergate disposait de 12 milliards de dollars en dépôt, réparti parmi 1677 clients, essentiellement institutionnels. En décembre 2022, il ne restait plus que 3,8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars se sont ainsi évaporés en quelques semaines.



Silvergate avait demandé un délai pour la publication de ses résultats annuels, il y a une dizaine de jours. Un indice pessimiste qu'avaient relevé professionnels et particuliers. Dans la foulée les plateformes Coinbase, Crypto.com ou Gemini ou encore les sociétés gérant Paxos ou USDC se sont détournées de Silvergate Bank. Un vent glacial de FUD (Fear, Uncertainty and Doubt" (peur, incertitude et doute) a soufflé dans toute la crypto sphère. Les investisseurs, échaudés par la crypto Luna, la liquidation de Celsius, la chute de la plateforme FTX ou récemment la faillite de Genesis Trading se sont précipités pour retirer leur mise. Comme toujours dans le secteur boursier, la psychologie a eu un effet d'accélérateur désastreux sur un acteur déjà fragilisé. Si ça ne suffisait pas à cette série noire, le cours de l'action Silvergate Corporation avait fondu comme neige au soleil depuis plusieurs semaines. Près de 85% en trois mois. Le cours de Silvergate avait connu son ATH (maximum historique) à 200 dollars en 2021. Désormais, l'action ne vaut plus que 2,5 misérables dollars... L'établissement bancaire devait vendre ses actifs pour couvrir des milliards de dollars retiré depuis le scandale de la plateforme FTX.

© Crédit photo : igorigorevich / 123RF

Liaisons dangereuses entre FTX et Silvergate



Le navire prenant l'eau de toute part, il fallait sauver les meubles. Silvergate a préféré se faire hara-kiri. Au lieu de laisser trainer le doute et rumeurs sur son activité, l'institution financière a déclaré sa liquidation volontaire. La situation n'était pas tenable. Malgré la vivacité des acteurs crypto et le libéralisme américain, les multiples faux-pas de sociétés de la finance décentralisée ont conduit à un réveil réglementaire. Plusieurs membres du Congrès demandent davantage de régulation. Cette volonté de réguler un secteur par nature décentralisé inquiète justement les investisseurs.



Et pour couronner le tout, une enquête était déjà menée sur Silvergate Bank pour comprendre ses relations équivoques avec FTX. Selon le Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried (patron de FTX) aurait déposé l'équivalent de 1 milliard de dollars dans cette banque. Les crypto-acteurs semblent cependant avoir appris des leçons du passé. Plutôt que de laisser trainer le doute pendant des semaines. Silver Group a mis le holà assez tôt. Dans son communiqué, elle promet qu'elle allait honorer ses clients en leur restituant leurs dépôts.



Nouveau plongeon des cryptos



Après une année 2022 catastrophique sur le marché des cryptomonnaies, le début d'année s'annonçait beaucoup plus optimiste. Le cours du Bitcoin, de l'Ether et même des altcoins reprenaient de la vigueur. Les petits crypto-investisseurs espéraient tous la fin de ce bear market sanglant. Les plus optimistes pariaient sur un bull run, un Bitcoin à 100 000 dollars et plus dans quelques mois. Comme un soufflé, l'espoir est vite retombé. Entre des indicateurs macroéconomiques sombres et des institutions de plus en plus contraignantes, le marché est baissier. En prenant un peu de recul, la situation n'est pas si ténébreuse.



Certes, des milliers de petits épargnants subissent le rouleau compresseur boursier. Mais on peut également voir cette faillite comme l'assainissement du marché. Sans parler des arnaques à la cryptomonnaie, il existe encore beaucoup de brebis galeuses dans le web 3.0. "Mais chaque fois qu'il y a un effet domino, les effets deviennent de moins en moins importants. Donc, globalement, je pense que l'industrie ira mieux. Mais il y aura d'autres effondrements". Ce n'est pas un dicton d'un philosophe oriental, c'est ce que disait Changpeng Zao (plus connu sur l'acronyme CZ), le patron de Binance, à Bloomberg TV en novembre 2022. D'autres acteurs sont déjà impactés par cette liquidation, Circle, et son stable coin USDC, est exposée à 3,3 milliards de dollars... Les secousses dans la tectonique crypto ne devraient pas s'arrêter là. Wait and see.