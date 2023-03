Un média de surveillance des pays baltes a publié des images d’une énorme quantité d’équipements militaires américains prêts à quitter le port de Gdynia en Pologne.

L’étendue du matériel militaire est décrite comme un équipement appartenant à la 3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division de l’armée américaine. Certains médias d’Europe de l’Est affirment qu’une partie au moins de ce matériel, qui semble mesurer plusieurs terrains de football, est destinée à Kiev.

Des centaines de véhicules militaires lourds sont visibles sur la vidéo, notamment des véhicules blindés de transport de troupes, des chars et des camions blindés.

Malgré les affirmations selon lesquelles le matériel est destiné à l’Ukraine, une source qui a largement diffusé les images, « Baltic Security », a écrit qu’il se trouve dans le port polonais « en vue d’un redéploiement vers le continent américain après avoir servi dans le cadre de l’opération Atlantic Resolve. »

Un média russe a noté que « certains médias polonais et ukrainiens n’ont toutefois pas hésité à affirmer qu’une partie du matériel militaire vu dans la vidéo serait redéployé en Ukraine, où la Russie poursuit son opération militaire spéciale. »

Mais il n’en demeure pas moins que « Ni la Maison Blanche ni le Pentagone n’ont encore commenté l’affaire. »« Les images sont diffusées alors que les États-Unis ont déjà engagé plus de 100 milliards de dollars d’aide sécuritaire et militaire à Kiev depuis le début de l’opération spéciale russe« , poursuit la publication d’État. Étant donné que les lignes de front ukrainiennes, en particulier à Bakhmut, ont désespérément besoin de munitions et d’équipements supplémentaires, il serait surprenant que ces rangées et ces rangées de matériel ne soient pas finalement destinées à l’Ukraine.

Source AD