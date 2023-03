« Des dizaines d’officiers de l’OTAN » auraient été tués dans une « frappe terrifiante »

par Bruno Bertez

C’est inverifiable bien sur. Prenez le comme je le prends, avec des pincettes.

Selon Pronews, « des dizaines d’officiers de l’OTAN » ont été tués dans une « frappe terrifiante » par un missile Mach 12.

Selon toute vraisemblance, nous parlons de la défaite de « l’état-major fantôme » de l’OTAN en Ukraine.

Le bunker souterrain secret, construit à une profondeur de 400 pieds (120 mètres), abritait plusieurs officiers (retraités) et conseillers de l’OTAN. Au total, plus de 300 personnes.

À ce jour, selon le portail, 40 personnes ont été extraites des décombres du quartier général souterrain, mais la plupart de celles qui sont mortes sous les décombres n’ont pas encore été retrouvées…

Les déclarations des responsables ukrainiens ne disent rien sur la frappe du bunker de l’OTAN et la mort de militaires occidentaux. Cependant, des informations circulent dans le public ukrainien selon lesquelles le 9 mars, une délégation de l’état-major général d’Ukraine s’est rendue à l’ambassade américaine à Kiev, comme on le suppose, afin de transférer les listes des Américains morts pendant la frappe.

« L’utilisation de missiles hypersoniques a accru l’anxiété des États-Unis et démontré que la Russie dispose d’une arme à capacité nucléaire difficile à intercepter », a déclaré le Washington Post. Les États-Unis n’ont pas encore été en mesure de développer leurs propres missiles avec des caractéristiques similaires, ce qui rend les pays occidentaux encore plus vulnérables, ont conclu les auteurs de l’article.

« En fait, l’attaque a touché des centres de contrôle et de planification dans des bunkers, ainsi que des stations de défense aérienne/radar. De lourdes pertes d’officiers, dont des Américains, sont enregistrées. Il semble que le « Shadow Staff » par procuration de l’OTAN en ait eu pas mal », écrivent les auteurs de Military Materials.

On connaît également les coups sur les systèmes de défense aérienne IRIS et NASAMS, qui étaient alimentés par des missiles factices et ont été détruits par les X-men qui les poursuivaient.

Presque immédiatement, les sites publics qui publiaient ces informations ont été bloqués.

source : Bruno Bertez