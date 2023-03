Des robots de surveillance qui vérifient les plaques d’immatriculation et les appareils mobiles afin de détecter les récidivistes

Le détaillant de produits de rénovation Lowe’s a commencé à utiliser des robots de sécurité fabriqués par Knightscope dans quatre magasins de Philadelphie.

Les robots, les K5 – lancés pour la première fois en 2015 – sont censés aider le détaillant à collecter des preuves en cas de poursuites pénales et agir comme des « agents de sécurité ».

Bien que le K5 puisse détecter des personnes, qu’il soit équipé de 16 microphones, d’un système de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), de capteurs sonar et de quatre caméras grand angle haute définition à 360 degrés, il n’est pas doté d’un logiciel de reconnaissance faciale.

(Knightscope propose cette fonction – « voir » une personne et savoir de qui il s’agit – dans les modèles K1 Tower et KA Hemisphere).

Les autres caractéristiques du K5 comprennent un bouton de sécurité à l’arrière sur lequel les gens peuvent appuyer pour appeler à l’aide, ce qui semble être une communication limitée permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages personnalisés par son intermédiaire et, lorsqu’il patrouille dans les parkings, le robot peut émettre un son.

En utilisant les robots pour identifier les plaques d’immatriculation et les appareils mobiles, Lowe’s est en mesure de croiser ces données avec une base de données existante de « délinquants » antérieurs.

Selon les responsables de Knightscope, le robot recherche un large éventail de « menaces connues », depuis les personnes ayant un casier judiciaire et les agresseurs domestiques jusqu’aux employés licenciés.

Lowe’s loue depuis février des K5 dans des parkings pour identifier les plaques d’immatriculation et les anomalies thermiques (qui indiquent qu’une personne ne devrait pas se trouver dans un endroit à une certaine heure de la journée) qui sont signalées en temps réel. Lowe’s paie entre 6 et 9 dollars de l’heure pour ces robots, surnommés par dérision « snitchBOTs ».

La presse locale révèle qu’il s’agit d’un jeu de mots faisant référence au « robot auto-stoppeur » hitchBOT.+ qui a connu une fin peu glorieuse à Philadelphie, où il a été « décapité » – après deux ans de voyages réussis à travers le Canada et l’Europe.

On peut en déduire que les habitants de Philadelphie ne sont pas vraiment favorables aux robots, mais à ce jour, aucun K5 n’a été détruit dans cette ville. Il y aurait eu un incident au cours duquel quelqu’un en a heurté un à plusieurs reprises avec sa voiture (un utilisateur de Reddit a toutefois rejeté la faute sur le robot).

Ailleurs, ce modèle a rencontré quelques difficultés dans ses interactions avec les humains. Un enfant a été heurté par l’un d’eux à Palo Alto (cette fois, le fabricant, Knightscope, a rejeté la faute sur l’enfant en disant qu’il avait « couru à reculons » vers le robot).

Un autre K5 a été « renversé » quelques années plus tard, et il y a également eu des drames politiques : À San Francisco, la SPCA a été accusée d’en utiliser un pour effrayer les sans-abri (l’organisation a déclaré que son K5 était là pour prévenir le vandalisme et les cambriolages).

Mais si vous essayez de l’abîmer, Knightscope vous abîmera, apparemment.

« Nous avons eu des personnes qui ont tenté de s’en prendre à nos robots de la même manière qu’à hitchBOT et nous avons poursuivi ces personnes avec toute la rigueur nécessaire », a déclaré Stacy Stephens, vice-président exécutif et directeur de la clientèle de l’entreprise.

Et même si les K5 déployés par Lowe’s pour « renforcer la sécurité » de ses magasins sont en sécurité pour l’instant, cela ne veut pas dire que les clients sont ravis de les voir.

La machine mesure 1,5 m de haut, pèse 1,5 kg et a la forme d’un œuf.

CyberLink produit un robot qui a potentiellement des capacités bien plus sinistres que K5, y compris un suivi biométrique sophistiqué, mais cette société fait en sorte que ses produits « aient l’air et se sentent » chauds (littéralement) et câlins – et le marketing va jusqu’à nommer la chose « Lovot » (un mélange des mots « amour » et « robot »), et promet que la petite machine, qui ressemble à un Teletubby et qui n’est pas physiquement menaçante, est « un compagnon qui remplit la vie de ses propriétaires de confort et de tranquillité d’esprit ».

Mais ce « sentiment de confort » est là pour masquer une puissante machine de surveillance alimentée par la biométrie qui, selon Groove X (qui s’est associé à CyberLink pour la produire), a été demandée dans les écoles primaires et les crèches pendant la pandémie.

Voici quelques-unes des caractéristiques de ce robot « câlin » qui, selon ses fabricants, est conçu pour exploiter les émotions des gens : 50 capteurs et des « fonctions d’IA avancées », y compris la prise de décision en temps réel par apprentissage profond, ainsi qu’un « système de chauffage interne qui le rend chaud au toucher ; il peut reconnaître les membres de la famille (les interactions personnalisées déclenchent la reconnaissance faciale par l’IA pour les différents membres de la famille), peut identifier les personnes sous un angle, avec un traitement de l’identité en 0,2 seconde, ce qui donne une précision de 99,7 % ».

Traduction de Reclaim The Net par Aube Digitale