Un « rocher en plastique » découvert par des scientifiques brésiliens sur l’île de Trindade, l’un des endroits les plus isolés de la planète.

La seule présence humaine sur l’île de l’Atlantique Sud est une petite base militaire brésilienne et un centre de recherche scientifique.

Cette découverte l’a laissée « troublée » et « bouleversée », a déclaré Mme Santos, professeur à l’université fédérale du Parana, dans le sud du Brésil.

« Cela correspond à l’idée de l’Anthropocène, dont les scientifiques parlent beaucoup en ce moment : l’ère géologique où les êtres humains influencent les processus naturels de la planète. Ce type de plastique ressemblant à de la roche sera conservé dans les archives géologiques et marquera l’Anthropocène. »

En les analysant, elle et son équipe ont identifié les spécimens comme un nouveau type de formation géologique, fusionnant les matériaux et les processus utilisés par la Terre pour former les roches depuis des milliards d’années avec un nouvel ingrédient : les déchets plastiques.

Elle travaillait près d’une réserve naturelle protégée connue sous le nom de Turtle Beach, le plus grand site de reproduction au monde pour la tortue verte menacée d’extinction, lorsqu’elle est tombée sur un grand affleurement de roches bleu-vert à l’aspect particulier.

Mme Santos a découvert ces roches en 2019, alors qu’elle se rendait sur l’île pour rédiger sa thèse de doctorat sur un tout autre sujet : les glissements de terrain, l’érosion et d’autres « risques géologiques ».

« C’était d’autant plus horrible de trouver quelque chose comme ça – et sur l’une des plages les plus importantes du point de vue écologique ».

Elle est retournée sur l’île à la fin de l’année dernière pour collecter d’autres spécimens et approfondir le phénomène.

En poursuivant ses recherches, elle a découvert que des formations plastiques semblables à des rochers avaient déjà été signalées dans des endroits comme Hawaï, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon depuis 2014.

Mais l’île de Trindade est l’endroit le plus éloigné de la planète où elles ont été trouvées jusqu’à présent.

Elle craint qu’à mesure que les roches s’érodent, elles laissent échapper des microplastiques dans l’environnement et contaminent davantage la chaîne alimentaire de l’île.

Changement de paradigme

L’étude de la chercheuse et de son équipe, publiée en septembre dans la revue Marine Pollution Bulletin, classe les « roches » d’un nouveau genre que l’on trouve dans le monde entier en plusieurs catégories : Les « plastiglomérats », semblables aux roches sédimentaires ; les « pyroplastiques », semblables aux roches clastiques ; et un type précédemment non identifié, les « plastistones », semblables aux roches ignées formées par les coulées de lave.

« La pollution marine provoque un changement de paradigme dans les concepts de formation des roches et des dépôts sédimentaires », écrit l’équipe de la chercheuse.

« Les interventions humaines sont désormais si omniprésentes qu’il convient de s’interroger sur ce qui est véritablement naturel. »

Le principal ingrédient des roches découvertes par Santos était des restes de filets de pêche.

Mais les courants océaniques ont également transporté sur l’île une abondance de bouteilles, de déchets ménagers et d’autres déchets plastiques provenant du monde entier.

Mme Santos a indiqué qu’elle comptait faire de ce sujet son principal axe de recherche.

Trindade « est l’endroit le plus vierge que j’aie jamais vu », a-t-elle déclaré.

« Le fait de voir à quel point il est vulnérable aux déchets qui contaminent nos océans montre à quel point le problème est omniprésent dans le monde.

Traduction de Phys.org par Aube Digitale