Explosion de cas de cancers du col de l’utérus chez la femme suédoise à partir de l’introduction du Gardasil en 2006

par Le Libre Penseur

Idem pour de nombreux autres pays occidentaux corrompus par Big Pharma…

Comme vous pouvez le constater vous-même, la recherche n’exige que quelques secondes sur le site officiel de l’OMS, en cliquant sur ce lien, le nombre de cas de cancers de l’utérus était en baisse jusqu’en 2006, l’année de l’introduction des injections du Gardasil de Merck en Suède par exemple. Depuis plusieurs décennies, le taux d’incidence baissait continuellement jusqu’à atteindre 1,5 cas pour 100 000 habitants, une broutille insignifiante qui ne représente certainement pas une urgence de santé publique. Puis, d’un coup, à partir de 2006 comme vous pouvez le constater, une augmentation exponentielle du nombre de cancers se confirme.

Malgré de très nombreux rapports d’effets indésirables graves ; malgré le retrait de cette vaccination en Autriche suite au décès du jeune fille vaccinée (les autorités locales ayant estimé que le dépistage était beaucoup plus efficace, moins dangereux et moins coûteux), la fin de sa recommandation au Japon… les autorités sanitaires européennes totalement corrompues par l’argent sale de Big Pharma vont maintenir la commercialisation de ce poison. Encore une fois, à l’instar du Covid-19, les effets indésirables en Autriche et ailleurs dans le monde sont niés.

