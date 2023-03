Gardasil épisode 6 : Aucune preuve qu’il prévienne le cancer du col de l’utérus, au contraire

C’est un peu comme le vaccin magique ARNm que tout le monde doit prendre pour être protégé des formes graves en plus du masque, de la distanciation sociale, du gel hydroalcoolique. Et contre les formes graves, il faut en plus le Paxlovid ! Bande de clowns !

Il y a plus de lésions à PVH et, à partir de là, on vous raconte qu’il y a donc plus de cancers du col de l’utérus pour justifier la vaccination Gardasil.

90% des infections au PVH disparaissent d’elles-mêmes sans traitement (*) car un système immunitaire qui fonctionne bien permet de contrôler le virus. Dans de rares cas cependant, une infection par un PVH à haut risque qui reste non traitée et non contrôlée peut se transformer en cancer.

Plus de 200 souches de papillomavirus humain (PVH) ont été identifiées et environ 40 d’entre elles « pourraient » causer le cancer, y compris le cancer du col de l’utérus, du pénis, de la bouche, du vagin, de la vulve et de l’anus. Parmi ceux-ci, le cancer du col de l’utérus est le type le plus courant de cancer attribué au PVH. Certaines souches sont également responsables des verrues génitales.

Les révélations s’enchaînent autour de ce dossier terrible et voici presque venir le fin du fin, Marceau s’attaque aujourd’hui à cette allégation célèbre selon laquelle ce vaccin diminue la fréquence des cancers : il est probable que vous n’allez pas beaucoup aimer la suite. Un vaccin anticancer qui donne des cancers, c’est possible ? Mais ça, c’est déjà prouvé et c’est ici. Bonne lecture.

La principale cause de cette augmentation continue semble être l’augmentation des cancers associés aux souches non vaccinales. En effet, de nouvelles preuves suggèrent que la vaccination contre le PVH rend les femmes plus sensibles que leurs homologues non vaccinées aux génotypes de PVH non couverts par le vaccin.

Le vaccin contre le PVH augmente le risque de cancer dû à d’autres PVH qui touchent plus les hommes et donc la réponse est de vacciner les adolescents aussi !

Les cancers oraux et anaux liés à l’infection par le PVH ont également augmenté. Alors que le cancer du col de l’utérus était le cancer associé au PVH le plus répandu, les cancers de la bouche sont désormais les plus courants alors qu’ils étaient quasi inexistants avant l’introduction du Gardasil, ! Pourquoi ?

Aujourd’hui, bientôt 17 ans après l’introduction du vaccin Gardasil, on observe un « pic inquiétant » des taux de cancer du col de l’utérus à travers les pays les plus vaccinés avec des taux de vaccination pouvant aller jusqu’à 80%.

En Australie, 13 ans après la sortie du Gardasil et son introduction chez les adolescentes, il y a eu une augmentation de 16% chez les femmes de 25 à 29 ans et de 30% chez les femmes de 30 à 34 ans.

Plusieurs études (dont une du CDC qui a toujours soutenu le vaccin jusqu’à présent) ont montré qu’ en supprimant certaines souches de PVH, les vaccins Gardasil créent une niche écologique pour d’autres souches jusque-là « plus faibles » qui, tout d’un coup, se retrouvent avec le champ libre pour se multiplier et pouvant entraîner d’autres cancers.

Ainsi, essentiellement les femmes qui ont reçu le vaccin viennent d’échanger un risque contre un autre, tel que rapporté par Medscape. Grrrrr !!!

« Les données proviennent de l’essai de vaccin contre le PVH au Costa Rica, qui a impliqué plus de 10 000 femmes âgées de 18 à 25 ans. Le vaccin contre le PVH utilisé dans l’essai était Cervarix, de GlaxoSmith Kline (2ème vaccin contre le PVH disponible en France). Il couvre les deux principales causes de cancer du col de l’utérus, les PVH 16 et 18, et offre une protection partielle contre trois autres génotypes. Après un suivi de 11 ans, chez les femmes vaccinées, il y avait un excès de lésions cervicales précancéreuses causées par des génotypes non inclus dans le vaccin, entraînant une efficacité vaccinale négative pour ces variantes du PVH… Les résultats sont probablement la première preuve à ce jour d’un « démasquage clinique » (ou phénomène de remplacement) avec la vaccination contre le PVH, ce qui signifie que la protection contre les souches couvertes par le vaccin rend les femmes plus sujettes aux attaques d’autres variantes cancérigènes du PVH. »

Ces résultats ont été publiés dans le Lancet Oncology du 1er juillet 2022 avec toujours la même conclusion, comme pour les injections COVID19, il faut continuer à vacciner avec ces poisons inutiles !

Le phénomène de remplacement connu par Big Pharma

Ce « phénomène de remplacement » est précisément ce qui s’est passé avec le vaccin antipneumococcique. À chaque fois qu’une souche prend le dessus à la suite de la disparition d’une souche réduite par un vaccin, les fabricants de vaccins au lieu de retirer leurs vaccins, y rajoutent les souches devenues dangereuses À CAUSE de leur vaccin initial.

La même chose se passe maintenant avec le vaccin contre le PVH.

Le Gardasil a commencé avec 4 souches en 2006, pour être mis à jour avec 5 souches de plus en 2014 sans jamais expliquer au public pourquoi ces 5 nouvelles souches initialement bénignes (HPV31, 33, 45, 52 et 58) y ont été ajoutées. Et gardez en tête qu’il y a 200 souches différentes de PHV !

Comme disait Sylvestre des « guignols de l’info », le but est de toujours « vendre encore plus de vaccins ». Big Pharma et les corrompus gagnent toujours !

Ne manquez pas la petite vidéo ci-dessous.

La seule réponse à cela est de dire NON et de les exposer !

Note :

Le Cervarix de GSK, un autre vaccin contre le PVH (il couvre lesdites deux principales causes de cancer du col de l’utérus, les PVH 16 et 18), est disponible en Europe et dans d’autres parties du monde mais, depuis 2017, Gardasil® 9 est le seul vaccin contre le PVH approuvé pour une utilisation aux États-Unis.

Donc, malgré la faible prévalence des cancers du col de l’utérus (le risque pour une femme d’être diagnostiquée d’un cancer du col de l’utérus n’est que de 0,7% aux USA !), l’OMS et Bill Gates poussent comme des dingues pour faire vacciner toutes les adolescentes surtout avant qu’elles ne puissent être en âge de procréer.

Tout comme pour les injections COVID-19, ces vaccins touchent à la fertilité des femmes et des hommes très probablement aussi. Comment peut-on faire prendre un tel risque pour un bénéfice plus que douteux et qui n’en vaut pas la peine de toute façon ? Une bande de criminels !

Enfin, les propres données de Merck ont montré que l’administration du vaccin Gardasil aux filles qui avaient déjà été exposées au PVH augmentait en fait leur risque de développer des lésions précancéreuses (ou pire) de près de 45%.

Comment vont-ils pouvoir prouver que nos enfants n’ont jamais été infectés par le PVH avant de les injecter ?

Se sont-ils juste posés la question ?

Non, car tout n’est ensuite que fric et corruption !

source : AIMSIB