L’effondrement de Silicon Valley Bank montre que peu de choses ont changé pour les grandes banques depuis 2008

par Branko Marcetic

L’effondrement spectaculaire de la Silicon Valley Bank a été causé par la corruption, l’imprudence financière et de mauvaises prises de décision. Avec son renflouement faisant écho aux renflouements impatients de 2008 pour les riches, se pose la question : combien de temps encore les Américains supporteront-ils cela ?

De temps en temps, un événement incarne parfaitement tout ce qui ne va pas à une époque. L’effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) en est un exemple, aboutissement de nombreuses années d’imprudence financière, de droits et privilèges des actionnaires et de prises de décision politiques corrompues.

L’implosion de la SVB, la seizième banque américaine en termes d’actifs jusqu’à il y a quelques jours, est la deuxième plus importante faillite bancaire de l’histoire des États-Unis et la pire depuis que les dominos de la crise financière mondiale ont commencé à tomber en 2008. Fondée en 1983, la banque a été l’institution financière de référence pour la majorité des start-ups de la Silicon Valley qui se sont développées comme une éruption cutanée à l’ère de l’argent bon marché, ce qui aura été l’un des facteurs de sa chute.

Lorsque l’époque était propice pour le capital-risque, elle l’était également pour la SVB, qui avait pour clients près de la moitié de toutes les entreprises américaines soutenues par du capital-risque. La dernière décennie a été particulièrement faste, la Réserve fédérale ayant inauguré une ère de taux d’intérêt au plus bas après la grande récession. La croissance atone et le taux de chômage élevé étaient les principales préoccupations de l’élite politique et économique. Des taux d’intérêt bas, pensait-on, se traduiraient par un coût d’emprunt moindre, entraînant davantage d’investissements et davantage de création d’emplois.

Les choses se sont gâtées à la suite de la pandémie de coronavirus, lorsque l’inflation a dépassé le chômage en tant que préoccupation politique et économique du jour. La Réserve fédérale a commencé à augmenter rapidement les taux d’intérêt, de 450 points de base au cours de la seule année dernière. Cette fois, l’idée était qu’en limitant les investissements et en augmentant les dépenses des entreprises et des citoyens ordinaires, la Fed mettrait un frein à la croissance des salaires et aux dépenses de consommation et freinerait l’inflation (même si le président de la Fed, Jerome Powell, a admis que cette stratégie n’affecterait pas le prix des aliments et du carburant, deux des domaines où les Américains moyens ressentent le plus les effets de l’inflation).

Cela a également eu pour effet secondaire de fermer le robinet du flux incessant de capital-risque qui maintenait les start-ups, même celles qui perdaient de l’argent, hors de l’eau, provoquant un ralentissement majeur dans le secteur de la technologie, entre autres, ralentissement qui se répercutera sur la SVB, qui a soudainement fait face à une crise de la part de ses déposants soutenus par du capital-risque.

Mais l’élément le plus dangereux des hausses de taux de la Fed pour la SVB a été le fait qu’elle avait massivement investi dans des obligations d’État – dont les prix ont tendance à baisser lorsque les taux d’intérêt augmentent et vice versa – en partie parce que cela n’avait pas grand-chose d’autre à faire avec l’argent que ses clients lui versaient. Selon Adam Tooze, la SVB encaissait au moins 1 milliard de dollars pour chaque tranche de vingt-cinq points de base d’augmentation des taux par la Fed, sans investir quoi que ce soit dans des fonds de couverture des taux d’intérêt, ce qui la laissait particulièrement exposée au programme de lutte contre l’inflation de Powell.

Ce qui a finalement perdu la SVB, c’est que les pertes qui en ont résulté ont semé la panique parmi les déposants, panique provoquée en grande partie par la société de capital-risque du milliardaire d’extrême droite Peter Thiel, Founders Fund, qui, après avoir découvert que ses investisseurs avaient du mal à transférer de l’argent sur ses comptes de la SVB, leur a ordonné de les transférer à d’autres banques et a retiré tous ses liquidités au moment où la banque commençait à avoir des problèmes, à la fin de la semaine dernière. À peu près au même moment, un bulletin d’information populaire dans le secteur du capital- risque lançait une mise en garde à propos des problèmes financiers de SVB, tandis qu’un déposant décrivait les craintes exprimées dans un chat de groupe réunissant plus de deux cents cadres de la technologie, qui se sont rapidement précipités pour retirer leur argent. Ce comportement a conduit à une ruée bancaire classique, où tous ceux qui ont des fonds à la banque se bousculent pour retirer leur argent en même temps, provoquant son effondrement.

Tout cela a été rendu possible par la collusion habituelle entre les entreprises et la corruption à Washington, DC. C’est la conséquence de l’annulation en 2018 par Donald Trump et le Congrès du GOP de la loi de réforme financière Dodd-Frank, à la demande personnelle du président de la SVB trois ans plus tôt, qui a ouvert la porte à ce genre d’effondrement, en exemptant des banques de la taille de la SVB de l’obligation de disposer de liquidités suffisantes et en limitant les contrôles de la part des régulateurs. Non pas que la SVB l’ait simplement demandé gentiment : la banque a également dépensé plus d’un demi-million de dollars en lobbying au cours de ces trois années, employant comme lobbyistes d’anciens membres du cabinet du chef de la majorité à la Chambre (et maintenant président) Kevin McCarthy, lequel a soutenu avec enthousiasme ce retour en arrière.

Bien sûr, les républicains ne sont pas les seuls à blâmer. Dix-sept démocrates ont soutenu la législation, et c’est le représentant Barney Frank – le «Frank» de Dodd-Frank – qui a insisté le plus sur le fait que cela ne rendrait pas plus probable une future crise financière. Et ce sont ses conseils qui ont convaincu les démocrates pro-Wall Street au Sénat et ailleurs, alors qu’ils se préparaient à vider de leur sens les réglementations financières durement acquises.

Plus frappant encore que le fait que les conseils de Frank avaient vieilli, c’est le fait qu’à l’époque, il siégeait au conseil d’administration de Signature Bank. Cette institution n’a pas seulement profité du fait que Frank ait approuvé une décision du Congrès sapant sa propre législation, mais après avoir connu la troisième plus grande faillite bancaire de l’histoire des États-Unis, elle vient tout juste d’être fermée par les régulateurs, pour empêcher une contagion plus large du système financier – exactement ce qui, selon Frank, ne devait pas se produire.

Pendant ce temps, les surhommes individualistes de la Silicon Valley et de Wall Street se sont transformés du jour au lendemain en pupilles volontaires de l’État, exigeant que le gouvernement vienne au secours des riches investisseurs qui risquent des pertes. (Le gouvernement fédéral n’assure les dépôts que jusqu’à 250 000 $, ce qui signifie que plus de 85% des dépôts de la SVB n’étaient pas assurés.) Larry Summers, qui il n’y a pas si longtemps dénonçait « des allègements de dette étudiante anormalement généreux », nous dit maintenant que « le moment nest pas à des sermons sur les risques encourus, ou à des leçons de gestion, ou encore à des inquiétudes sur les conséquences politiques des ‘plans de sauvetage financiers’ ». Il demande que tous les dépôts non assurés « soient garantis dès lundi matin ».

Sans surprise, Summers et ses semblables ont gagné. Bien qu’ils se soient engagés à ne pas renflouer la SVB et Signature, le Trésor, la Fed et la Federal Deposit Insurance Corporation ont invoqué un « risque systémique exceptionnel » pour annoncer que tous les déposants, même ceux dont les dépôts dépassent le seuil de 250 000 dollars, « auront accès à tout leur argent » à partir d’aujourd’hui, et qu’il lancerait un programme de prêts d’urgence pour que les banques offrent les mêmes garanties.

Certains font ici une distinction avec les plans de sauvetage infâmes et détestés de 2008, car, cette fois, ce ne sont pas les banques qui sont secourues et ce ne sont pas les contribuables qui paient la facture (les fonds utilisés pour couvrir les dépôts sont constitués de frais qui ont été prélevés sur les banques). Mais en fin de compte, le gouvernement intervient pour s’assurer que les riches investisseurs et les dirigeants ne perdent pas un centime dans cette débâcle, malgré le fait qu’ils savaient très bien que leurs dépôts n’étaient pas assurés. Même le Wall Street Journal appelle cela un « renflouement de facto ».

Voilà l’injustice évidente, liée à la richesse, inhérente à tout cela. Une fois de plus, les grands sont rapidement aspergés d’argent lorsqu’ils ont des ennuis après avoir omis de prendre des précautions de base nécessaires. Pendant ce temps, les travailleurs sont abreuvés de sermons sur la responsabilité personnelle et sont obligés de gratter pour se libérer de dettes écrasantes, et pour des protections basiques au cours d’une catastrophe économique et pour obtenir des chèques de relance uniques qui couvrent à peine un mois de loyer dans de nombreuses villes.

Il y a aussi la question de savoir quel genre d’irresponsabilité future cela encouragera. Après tout, les investisseurs viennent de voir (à nouveau) aux premières loges que le gouvernement fédéral interviendra pour les sauver même si leurs dépôts ne sont pas assurés – peu importe à quel point l’institution financière dans laquelle ils déposaient leur argent était irresponsable, tant qu’il y a crainte d’une potentielle instabilité financière plus vaste à l’horizon. Nous pourrions également nous interroger sur quelle autre catastrophe économique pourrait être déclenchée par la détermination de la Fed à lutter contre l’inflation en augmentant les taux d’intérêt. La SVB n’est qu’une des nombreuses entités qui pourraient sombrer dans l’instabilité alors que la banque centrale continue avec son plan qui, selon les experts, déclenchera une récession, comme l’effondrement de la crypto-monnaie nous l’a déjà montré.

Derrière tout cela, il y a une question: combien de temps encore les gens toléreront-ils un système comme celui-ci ? Un monde où de vastes quantités de richesses sont mal dirigées vers des fins improductives, au milieu de crises historiques mondiales, puis gaspillées dans une imprudence spéculative qui fait presque s’effondrer toute la structure. Seuls ceux qui ont de l’argent bénéficient d’un parachute de sécurité, tandis que tous les autres restent condamnés à l’austérité. Les premiers renflouements bancaires ont déclenché une cascade de colère populaire qui a irrévocablement façonné le paysage politique du XXIe siècle, depuis Occupy Wall Street et les campagnes de Bernie Sanders jusqu’au mouvement Tea Party et à la présidence Trump. À quoi cela ressemblera-t-il s’ils continuent à se produire?

source : Jacobin via La Gazette du Citoyen