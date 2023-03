L'étau se resserre autour du Dr Fauci suite à l'audition de l'ex directeur du CDC qui implique les Etats-Unis dans le financement du SARS-COV-2

Le Dr Robert Redfield, l'ancien directeur du CDC, a déclaré que le Dr Fauci et le Dr Collins l'avaient exclu des réunions parce qu'ils voulaient garder le contrôle sur le récit entourant l'origine du SRAS-CoV-2

James Comer : «Ils ont été pris en train de booster des virus dans un laboratoire chinois non sécurisé. Ils se sont donc réunis pour se couvrir, dissimuler leur histoire et effacer leurs empreintes du virus qui a tué plus d’un million d’Américains.»

Le Dr Redfiled va jusqu'a confirmer que le SARS-COV-2 a probablement été financé par les travaux en gain de fonction des Etats-Unis (en collaboration avec les chinois) et que par conséquent, le Dr Fauci a menti sous sermet.

Il indique compare également dans ce passage le SARS, le MERS et le SARS-COV-2 et affirme qu'en réalité, ils sont très différents. Les deux premiers n'ont jamais appris à se transmettre entre humains alors que le SARS-COV-2 est apparu en ayant immédiatement une affinité particulièrement forte pour l'homme (d'ailleurs, il soulève que le fait que ce virus ne se réplique même pas correctement chez les chauve-souris alors que certains gouvernements et officiels ont tenté pendant des mois de faire gober aux gens que c'était un virus d'origine naturelle). Selon ce virologue, il n'en est rien.