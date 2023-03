L’hypothèse du réchauffement est très discutable : îlot de chaleur et axe de rotation

TRIBUNE - Ces sujets sont complexes. Le lecteur a droit à des éclaircissements sur plusieurs dimensions comme nous l’avons commencé dans un précédent article de France-Soir. (La théorie du climat existe-t-elle ? | France-Soir) Voyons comment deux facteurs introduisent de grandes incertitudes : le rôle du phénomène d’îlots de chaleur urbain sur la question essentielle de l’élévation des températures et les variations de l’axe de rotation terrestre.

L’élévation des températures et le phénomène d’îlots de chaleur urbain

Comment le GIEC calcule l’évolution des températures pour asséner comme une doctrine qu’il y a réchauffement climatique global ? Pour réaliser ce calcul, il faut suivre les températures précisément en de très nombreux lieux simultanément. Ces lieux doivent représenter la globalité des situations géographiques et mailler le territoire de façon homogène. Il faut donc des stations météorologiques partout et une capacité de restituer les températures de surfaces sur les océans qui recouvrent 70% de la surface du globe. Faute de stations météo en mer, il faut suivre par satellite le maillage océanique. Ce dispositif existe depuis peu. Enfin, il faut conclure par des moyennisations géographiques et chronologiques des évolutions pour affirmer que globalement, il y a réchauffement. L’illusion d’un climat mondial n’est pas loin.

Tout travail procédant par des moyennisations est très risqué. Elle cache des phénomènes très divers. Exemple. La taille moyenne d’une population peut stagner. Mais une première part de géants peut prendre quelques centimètres à chaque génération, alors qu’une autre part égale peut perdre les mêmes quelques centimètres. La moyenne ne bouge pas. Mais la réalité invisible par le calcul à la moyenne est ici un double processus de "nanification" et de "géantification" de la population. Elle est un piège que les mathématiciens et statisticiens rigoureux connaissent bien. Le GIEC affirme pourtant un réchauffement global, or celui-ci est avant tout une fiction statistique, certainement pas une réalité locale de l’évolution des climats. Premier doute.

Montrons que sur une quinzaine d’années, il est bien abusif de prétendre tirer des conclusions, puis de s’appuyer sur celles-ci pour justifier des prévisions douteuses en les assénant ensuite comme des vérités dogmatiques. Et la première des raisons tient à l’inconstance météorologique sur de courtes périodes. Un même mois de janvier peut varier dans des proportions en centaines de pourcents. Prenons le temps d’examiner deux exemples : La France et le Canada-Québec-Montréal

France : 6 villes sur le territoire

Pour démontrer le réchauffement, il faut avoir des données qui attestent d’une dynamique en matière de température. Nous avons pris 6 villes sur réparties dans la métropole pour apprécier les évolutions de températures de 2009 à 2022 en se focalisant sur les périodes les plus révélatrices : les trois mois hivernaux de janvier à mars et les trois mois estivaux de juillet à septembre. Examinons pour commencer ville après ville.

Nous utilisons la base historique météo.net

Les Sables d’Olonne, sous l’influence atlantique. 2021, année la plus froide des 14 étudiées. 2020 et 2022 à la moyenne. Les années les plus chaudes : 2014, 2016 et 2018, suivi de trois années tempérées ou froides. Aucun indice de réchauffement. On note même les mois les plus froids en mars des trois dernières années et un mois de juillet frais. Sur les 18 valeurs mensuelles des 3 dernières années, 5 sont les plus froides de ces mois sur la période.

Sète, au climat méditerranéen avec une année 2022 exceptionnellement chaude, mais qui succède, à deux années en dessous de la moyenne des 14 années. L’alternance des années froides et chaudes en écart à la moyenne mettent en évidence une sorte de cycle de 2 à 3 ans. Pas de réchauffement graduel sur la période.

Besançon et Maubeuge ont une période de 2009 à 2013 d’année froide avec les minima, et des années 2018 à 2020 puis 2022 plus chaudes. Mais l’année 2021 est quant à elle en deçà. Les deux villes correspondraient mieux à la notion de réchauffement. Mais nous sommes sur quelques années et sur deux de nos six villes.

Granville et Bayonne ont des périodes voisines, hormis l’année 2009. Granville à 6 mois sur 18 des trois dernières années, les plus froids de la série. Ces villes sont plutôt des contrexemples, à l’inverse de Besançon et Maubeuge. Ces 6 villes réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et sélectionnées pour cette raison, montrent que 2 sur 6 uniquement correspondent à l’hypothèse. 2 sont à l’inverse et 2 sont intermédiaires. Le lecteur comprendra que le réchauffement ne s’induit pas de ce type de résultats

Mais des calculs sur de si courtes périodes sont impertinents. Prenons quelques exemples. Les mois de janvier et février aux Sables d’Olonne connaissent des écarts de 5° pour des moyennes mensuelles de 12° à 7° ou de 11° à 6°. Si je traduis en pourcentage, les écarts mensualisés sont de 40 % à près de 50% sur 14 ans. Mêmes écarts à Sète. Le climat plus continental de Besançon accroît les amplitudes de 2° à 9° et de 1° à 11° soit 7° et 10° d’écart d’une année sur l’autre malgré des moyennes mensuelles soit de plus de 400% à fois 10 (1000%). Même phénomène en été, bien marqué à Besançon avec des écarts de 9° pour des moyennes mensuelles de 20° à 29° ou de 21° à 30° en juillet et août ; soit 50%. Est-ce avec un matériau analytique de cette nature, dont le caractère aléatoire est manifeste du fait des écarts en pourcentage pour les mêmes mois sur 14 ans que l’on peut induire une loi du climat ? C’est en prenant trois décennies, prétendument de référence que le GIEC affirme le réchauffement. Est-ce avec des résultats erratiques qu’on peut prétendre induire un réchauffement climatique ? Second doute majeur.

La démonstration que nous voulions faire porte sur quelques faits statistiques. En cas de réchauffement, nous devrions observer des tendances nettes. Or, ces chiffres démontrent que sur 10, 20 ou 30 ans, les écarts sont d’une telle amplitude qu’on ne peut pas prétendre en induire des fonctions arithmétiques pertinentes. Sur des moyennes mensuelles des températures à mi-journée, les écarts entre ces mois, sur une quinzaine d’années confirment que nous sommes dans la météorologie : Les écarts vont de 50% à 1000% entre un même mois sur plusieurs années. Les écarts annuels sur la moyenne de ces six mois, année après année, témoignent d’écarts encore très significatifs. Un exemple. A Besançon, une année froide : 13,83, une année chaude : 17,83 pour une moyenne sur la période 2009 à 2014 : 15,16. L’amplitude est de 4° soit 26% de la valeur moyenne. Il n’y a pas de constance, pas de linéarité, pas de cycles significatifs. Ce qui est évident sur 15 ans l’est pour 30 de même et cette réserve de données ne permet aucune projection.

Une autre dimension est totalement négligée dans l’approche du GIEC. Elle est observable par le commun des mortels entre les grands centres urbains et les régions rurales périphériques. C’est le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Prenons l’exemple de Montréal. L’évolution des températures mérite aussi de vérifier les enseignements français.

Canada – Québec - Montréal

Voyons la méthode présentée par le site du gouvernement canadien. On classe les années les unes par rapport aux autres pour établir des conclusions en ces termes :

« Neuf (9) des 10 années les plus chaudes ont été enregistrées au cours des 25 dernières années. L'année 2010 a été l'année la plus chaude avec une température moyenne supérieure de 3,0°C à la valeur de référence pour la période de 1961 à 1990. L'année 1972, avec une moyenne inférieure de 2,0°C à la valeur de référence, a été l'année la plus froide qu'ait connue le Canada depuis 1948. »